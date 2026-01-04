E oficial! FCSB l-a transferat: "S-a ajuns la un acord" - Antena Sport

FCSB a decis să îi schimbe destinaţia lui Laurenţiu Vlăsceanu. Astfel, jucătorul pleacă de la UTA şi va evolua la Unirea Slobozia.
Laurenţiu Vlăsceanu (20 de ani), jucător care a fost împrumutat în acest sezon la UTA, va evolua până în vară la Unirea Slobozia. FCSB l-a mai împrumutat pe Vlăsceanu la Unirea Slobozia şi în sezoanele 2023-2024 şi 2024-2025.
”Cu Vlăsceanu s-a ajuns la un acord de despărțire și va pleca de la noi. Nu cred (n.r. că există o clauză prin care UTA îi interzice fotbalistului să joace în meciul direct), nu e jucătorul nostru, cumva este o înțelegere în trei, care participă și FCSB-ul. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe această clauză, pentru că nu este cazul”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit sportarad.
Laurenţiu Vlăsceanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 150.000 de euro.
- Anunţul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB: “Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da!”
- Ciubotaru, sfătuit de Dorinel Munteanu după ce FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru mutare: “Asta mi-aș dori”
- Sorin Cârțu a dezvăluit secretul lui Filipe Coelho. Cum a terminat anul pe locul 1 cu Universitatea Craiova
- Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
- Gemenii de la Metaloglobus vor să îl învingă pe Ianis Hagi și să îi ia tricoul: “Poate ne ia altcineva fața”