E oficial! FCSB l-a transferat: "S-a ajuns la un acord" - Antena Sport

E oficial! FCSB l-a transferat: "S-a ajuns la un acord"

Liga 1 | E oficial! FCSB l-a transferat: "S-a ajuns la un acord"

E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 19:49

E oficial! FCSB l-a transferat: S-a ajuns la un acord

FCSB a decis să îi schimbe destinaţia lui Laurenţiu Vlăsceanu. Astfel, jucătorul pleacă de la UTA şi va evolua la Unirea Slobozia.

Laurenţiu Vlăsceanu (20 de ani), jucător care a fost împrumutat în acest sezon la UTA, va evolua până în vară la Unirea Slobozia. FCSB l-a mai împrumutat pe Vlăsceanu la Unirea Slobozia şi în sezoanele 2023-2024 şi 2024-2025.

”Cu Vlăsceanu s-a ajuns la un acord de despărțire și va pleca de la noi. Nu cred (n.r. că există o clauză prin care UTA îi interzice fotbalistului să joace în meciul direct), nu e jucătorul nostru, cumva este o înțelegere în trei, care participă și FCSB-ul. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe această clauză, pentru că nu este cazul”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit sportarad.

Laurenţiu Vlăsceanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 150.000 de euro.

