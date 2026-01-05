Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu s-a transferat la DC United - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu s-a transferat la DC United

Louis Munteanu a plecat în Germania ca să facă vizita medicală pentru DC United. Mai are de aşteptat două săptămâni pentru viza de America

22:47
Egipt s-a calificat cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Cea mai mare notă la Benin a primit-o un jucător din Liga 1
22:34
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Zicu vrea un campionat cu 18 echipe
22:30
VideoJurnal Antena Sport | Matilda îi calcă pe urme lui Cătălin Smărăndescu
22:27
VideoJurnal Antena Sport | Kopic este bun să îşi dea amendă singur
22:23
Emoţii pentru Novak Djokovic înainte de Australian Open 2026! Sârbul s-a retras de la Adelaide
22:07
Louis Munteanu, mesaj emoţionant după plecarea de la CFR Cluj: “Nu voi uita niciodată”. Ce i-a transmis lui Dan Petrescu
