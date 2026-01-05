Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu s-a transferat la DC United - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu s-a transferat la DC United
Louis Munteanu a plecat în Germania ca să facă vizita medicală pentru DC United. Mai are de aşteptat două săptămâni pentru viza de America
Louis Munteanu a plecat în Germania ca să facă vizita medicală pentru DC United. Mai are de aşteptat două săptămâni pentru viza de America
Jurnal Antena Sport | Ianis Zicu vrea un campionat cu 18 echipeJurnal Antena Sport | Ianis Zicu vrea un campionat cu 18 echipe
Jurnal Antena Sport | Matilda îi calcă pe urme lui Cătălin SmărăndescuJurnal Antena Sport | Matilda îi calcă pe urme lui Cătălin Smărăndescu
Jurnal Antena Sport | Kopic este bun să îşi dea amendă singurJurnal Antena Sport | Kopic este bun să îşi dea amendă singur
Jurnal Antena Sport | Drăguş este aşteptat la Gaziantep de SorescuJurnal Antena Sport | Drăguş este aşteptat la Gaziantep de Sorescu
Jurnal Antena Sport | Neubert este "coşmarul" jucătorilor de la FCSBJurnal Antena Sport | Neubert este "coşmarul" jucătorilor de la FCSB