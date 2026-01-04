Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis! - Antena Sport

Rapid e foarte aproape să transfere un fost fundaş al FCSB. Este vorba de Alexandru Șuteu, un produs al Academiei FCSB, dar care a ajuns în cele din urmă la Voluntari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a ferit 150.000 de euro plus procente dintr-o viitoare mutare, dar deocamdată Voluntari nu a dat răspuns. Șuteu este fundaș stânga, are 1,80 m, și a evoluat şi pentru naţionala României Under 20. El s-a aflat sub contract cu FCSB până în 2024. Înainte de a fi luat de Voluntari, unde a ajuns la începutul sezonului trecut, el a mai jucat la Unirea Constanța și Gloria Buzău. Peste tot a fost împrumutat de FCSB. FC Voluntari este dispusă să se despartă de Șuteu, dar nu în orice condiții. Suma cerută pentru Șuteu este undeva la 200.000 de euro.

Gigi Becali l-a pierdut pe Şuteu

Alexandru Șuteu este un produs al Academiei FCSB, dar în prezent este fotbalistul celor de la Voluntari. Roș-albaștrii l-au pierdut pe Șuteu în 2021, atunci când echipa lui Gigi Becali a trimis mai mulți juniori la Unirea Constanța, echipă care preluase locul Farului în Liga 2. Gigi Becali a decis apoi să renunţe la mai multe grupe de juniori şi a pus pe liber mai mulţi fotbalişti, printre care şi Șuteu.