Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!

Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 18:54

Comentarii
Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!

Rapid e foarte aproape să transfere un fost fundaş al FCSB. Este vorba de Alexandru Șuteu, un produs al Academiei FCSB, dar care a ajuns în cele din urmă la Voluntari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a ferit 150.000 de euro plus procente dintr-o viitoare mutare, dar deocamdată Voluntari nu a dat răspuns. Șuteu este fundaș stânga, are 1,80 m, și a evoluat şi pentru naţionala României Under 20. El s-a aflat sub contract cu FCSB până în 2024. Înainte de a fi luat de Voluntari, unde a ajuns la începutul sezonului trecut, el a mai jucat la Unirea Constanța și Gloria Buzău. Peste tot a fost împrumutat de FCSB. FC Voluntari este dispusă să se despartă de Șuteu, dar nu în orice condiții. Suma cerută pentru Șuteu este undeva la 200.000 de euro.

Gigi Becali l-a pierdut pe Şuteu

Alexandru Șuteu este un produs al Academiei FCSB, dar în prezent este fotbalistul celor de la Voluntari. Roș-albaștrii l-au pierdut pe Șuteu în 2021, atunci când echipa lui Gigi Becali a trimis mai mulți juniori la Unirea Constanța, echipă care preluase locul Farului în Liga 2. Gigi Becali a decis apoi să renunţe la mai multe grupe de juniori şi a pus pe liber mai mulţi fotbalişti, printre care şi Șuteu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Kevin Ciubotaru a dezvăluit tot despre negocierile cu FCSB: „Mi-a scris Meme Stoica, iar cu domnul Gigi Becali a vorbit tatăl meu”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Kevin Ciubotaru a dezvăluit tot despre negocierile cu FCSB: „Mi-a scris Meme Stoica, iar cu domnul Gigi Becali a vorbit tatăl meu”. Video exclusiv
20:55
LIVE VIDEOSanta Clara – Porto 0-0. Liderul își poate majora avantajul în fruntea clasamentului
20:54
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională
20:43
Anunţul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB: “Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da!”
20:38
VideoJurnal Antena Sport | Mare cât Zlatan, suedezul Alibek de la CFR s-a prezentat fanilor
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Ionuț Cercel i-a făcut pe colegii de la FCSB să râdă la sosirea în Antalya
20:33
VideoJurnal Antena Sport | Rapid are cotă bună
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 6 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”