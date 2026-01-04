Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga - Antena Sport

Neluțu Varga vinde jucători pe bandă rulantă la CFR Cluj, după plecările lui Lindon Emerllahu și Louis Munteanu. Finanțatorul clubului din Gruia dă curs ofertelor venite din străinătate și este gata să mai cedeze un jucător important al ardelenilor.
Matei Ilie pare să fie următorul produs de export al clubului din Liga 1, acesta având o ofertă impresionantă din zona Emiratelor Arabe Unite, de două milioane de euro.
Matei Ilie, ofertă din Emiratele Arabe Unite
Neluțu Varga vorbea acum o zi despre o ofertă pe care ar avea-o pentru Matei Ilie și se pare că într-adevăr fundașul central este pe punctul de a pleca de la CFR Cluj.
Conform golazo.ro, stoperul este dorit cu insistență în Emiratele Arabe Unite de Al Nasr SC, formație unde evoluează și Costin Amzăr, plecat de la Dinamo București.
Suma vehiculată pentru transfer este cuprinsă între 1,5 și 2 milioane de euro, confirmată chiar de finanțator, la precedenta intervenție în cazul fotbalistului.
- 23 de ani are Matei Ilie
- Padova și CFR Cluj sunt echipele pentru care a jucat
