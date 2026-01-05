Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: „Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție, după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Atacantul de 23 de ani a plecat astăzi în Germania, acolo unde va efectua vizita medicală.
CFR Cluj va încasa suma de aproape 6 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu. Atacantul a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului din Gruia.
Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United
Gigi Becali a dezvăluit că el era dispus să ofere suma de 4,5 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu, una record pentru FCSB. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că CFR Cluj a încasat șase milioane de euro în schimbul atacantului.
Totodată, Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Louis Munteanu, pe care l-a numit ca fiind „fotbalist de fotbalist”.
„Este extraordinar dacă de la 3 jumate, tu iei 6, atunci e super. Da ce să mă bag eu, e treaba lor. Nu vreau, lasă oamenii. E treaba lor. Dacă le convine aşa, atunci e bine. El e fotbalist de fotbalist. Am făcut ofertă de 4 milioane pentru el. Am ajuns la 4 jumate. Nu am făcut niciodată o ofertă atât de mare. A fost Coman, care a costat 2 milioane, plus 1 milion bonusurile. Cel mai scump a fost Coman.
Nu știu eu, dacă așa le convine lor, atunci aşa este (n.r. legat de suma de transfer). Dar nu mai vreau, ce să comentez eu? Ce câștig?“, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
Louis Munteanu este noul jucător al lui DC United
Louis Munteanu a semnat cu DC United un contract valabi trei ani şi jumătate, până la finalul sezonului 2028/29, având opţiune de prelungire pentru încă un sezon.
“Zvonurile sunt adevărate”, au scris americanii de la DC United, pe social media, atunci când au prezentat transferul internaţionalului român.
“Mă bucur foarte mult. Mâine (n.r. 6 ianuarie) mă duc la vizita medicală, apoi o să semnez contractul. Mă bucur că s-a concretizat. O să fie bine și o să plec în America. Au fost multe discuții, unele false, undele adevărate. Am făcut alegerea bună și mă bucur. Am valoare, am demonstrat asta. Campionatul e unul pe stilul meu.
Am vorbit cu cei care au mai fost prin MLS. Merg încrezător. O să fie un meci greu, sper să facem un meci bun (n.r, cu Inter Miami).
Mi-a promis (n.r. Ioan Varga) că o să mă lase să merg în America. Le mulțumesc tuturor”, a declarat Louis Munteanu, la plecarea din România.
