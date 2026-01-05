Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: „Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: „Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare”

Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: „Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare”

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 21:23

Comentarii
Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare”

Gigi Becali - Louis Munteanu / Colaj Profimedia

Gigi Becali a oferit prima reacție, după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Atacantul de 23 de ani a plecat astăzi în Germania, acolo unde va efectua vizita medicală. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj va încasa suma de aproape 6 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu. Atacantul a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului din Gruia. 

Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United 

Gigi Becali a dezvăluit că el era dispus să ofere suma de 4,5 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu, una record pentru FCSB. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că CFR Cluj a încasat șase milioane de euro în schimbul atacantului. 

Totodată, Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Louis Munteanu, pe care l-a numit ca fiind „fotbalist de fotbalist”. 

Este extraordinar dacă de la 3 jumate, tu iei 6, atunci e super. Da ce să mă bag eu, e treaba lor. Nu vreau, lasă oamenii. E treaba lor. Dacă le convine aşa, atunci e bine. El e fotbalist de fotbalist. Am făcut ofertă de 4 milioane pentru el. Am ajuns la 4 jumate. Nu am făcut niciodată o ofertă atât de mare. A fost Coman, care a costat 2 milioane, plus 1 milion bonusurile. Cel mai scump a fost Coman.  

Reclamă
Reclamă

Nu știu eu, dacă așa le convine lor, atunci aşa este (n.r. legat de suma de transfer). Dar nu mai vreau, ce să comentez eu? Ce câștig?“, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro. 

Louis Munteanu este noul jucător al lui DC United 

Louis Munteanu a semnat cu DC United un contract valabi trei ani şi jumătate, până la finalul sezonului 2028/29, având opţiune de prelungire pentru încă un sezon. 

“Zvonurile sunt adevărate”, au scris americanii de la DC United, pe social media, atunci când au prezentat transferul internaţionalului român. 

Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 gradeZonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
Reclamă

“Mă bucur foarte mult. Mâine (n.r. 6 ianuarie) mă duc la vizita medicală, apoi o să semnez contractul. Mă bucur că s-a concretizat. O să fie bine și o să plec în America. Au fost multe discuții, unele false, undele adevărate. Am făcut alegerea bună și mă bucur. Am valoare, am demonstrat asta. Campionatul e unul pe stilul meu. 

Am vorbit cu cei care au mai fost prin MLS. Merg încrezător. O să fie un meci greu, sper să facem un meci bun (n.r, cu Inter Miami). 

Mi-a promis (n.r. Ioan Varga) că o să mă lase să merg în America. Le mulțumesc tuturor”, a declarat Louis Munteanu, la plecarea din România. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui român când vede ce impozit are de plătit pe 2026. "Un apartament, un aututorism"
Observator
Reacţia unui român când vede ce impozit are de plătit pe 2026. "Un apartament, un aututorism"
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
23:46
“Am dat ordin!” Gigi Becali l-a comparat cu Hagi şi s-a convins: “E pariul meu! Să fie luat”
23:25
“Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat”
22:47
Egipt s-a calificat cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Cea mai mare notă la Benin a primit-o un jucător din Liga 1
22:34
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Zicu vrea un campionat cu 18 echipe
22:30
VideoJurnal Antena Sport | Matilda îi calcă pe urme lui Cătălin Smărăndescu
22:27
VideoJurnal Antena Sport | Kopic este bun să îşi dea amendă singur
Vezi toate știrile
1 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională 3 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026 4 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!