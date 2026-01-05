Gigi Becali, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu: „Nu am făcut niciodată ofertă atât de mare” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție, după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Atacantul de 23 de ani a plecat astăzi în Germania, acolo unde va efectua vizita medicală.

CFR Cluj va încasa suma de aproape 6 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu. Atacantul a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului din Gruia.

Gigi Becali a dezvăluit că el era dispus să ofere suma de 4,5 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu, una record pentru FCSB. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că CFR Cluj a încasat șase milioane de euro în schimbul atacantului.

Totodată, Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Louis Munteanu, pe care l-a numit ca fiind „fotbalist de fotbalist”.

„Este extraordinar dacă de la 3 jumate, tu iei 6, atunci e super. Da ce să mă bag eu, e treaba lor. Nu vreau, lasă oamenii. E treaba lor. Dacă le convine aşa, atunci e bine. El e fotbalist de fotbalist. Am făcut ofertă de 4 milioane pentru el. Am ajuns la 4 jumate. Nu am făcut niciodată o ofertă atât de mare. A fost Coman, care a costat 2 milioane, plus 1 milion bonusurile. Cel mai scump a fost Coman.