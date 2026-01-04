Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează - Antena Sport

Plecat de la Petrolul, Alexandru Tudorie a semnat cu Wuhan Three Towns la începutul anului trecut, formaţie care a plătit pentru transferul lui 200.000 de euro.

Acum, clubul a fost oficializat despărţirea de român. Presa din China a anunțat imediat că Alexandru Tudorie este foarte aproape să semneze cu formația Guangdong GZ-Power, din liga a doua chineză.

”Acum, când acest sezon se apropie de sfârșit și contractul meu cu Wuhan Three Towns se încheie, vreau să-mi exprim recunoștința. Mulțumesc tuturor celor de la club, coechipierilor, personalului, antrenorilor și în special fanilor, pentru toate momentele frumoase pe care le-am împărtășit. Vă mulțumesc pentru sprijin, energie și atmosfera de neuitat. Sunt mândru de fiecare gol, fiecare meci și fiecare provocare pe care am înfruntat-o ​​împreună. Wuhan va rămâne întotdeauna un capitol special în cariera mea și în inima mea. Urmează un nou început, dar cu o profundă apreciere pentru tot ceea ce am trăit aici”, a scris Alexandru Tudorie, pe Instagram, în momentul în care a părăsit echipa.