Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează - Antena Sport

Home | Fotbal | Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează

Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 19:22

Comentarii
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează

Plecat de la Petrolul, Alexandru Tudorie a semnat cu Wuhan Three Towns la începutul anului trecut, formaţie care a plătit pentru transferul lui 200.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, clubul a fost oficializat despărţirea de român. Presa din China a anunțat imediat că Alexandru Tudorie este foarte aproape să semneze cu formația Guangdong GZ-Power, din liga a doua chineză.

”Acum, când acest sezon se apropie de sfârșit și contractul meu cu Wuhan Three Towns se încheie, vreau să-mi exprim recunoștința. Mulțumesc tuturor celor de la club, coechipierilor, personalului, antrenorilor și în special fanilor, pentru toate momentele frumoase pe care le-am împărtășit. Vă mulțumesc pentru sprijin, energie și atmosfera de neuitat. Sunt mândru de fiecare gol, fiecare meci și fiecare provocare pe care am înfruntat-o ​​împreună. Wuhan va rămâne întotdeauna un capitol special în cariera mea și în inima mea. Urmează un nou început, dar cu o profundă apreciere pentru tot ceea ce am trăit aici”, a scris Alexandru Tudorie, pe Instagram, în momentul în care a părăsit echipa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Pierdere uriașă pentru sportul românesc! A murit fostul mare campion de la Rapid
Fanatik.ro
Pierdere uriașă pentru sportul românesc! A murit fostul mare campion de la Rapid
21:17
Inter – Bologna LIVE TEXT (21:45). Chivu caută revanșa după meciul din Supercupa Italiei. Echipele de start
21:12
Boxer de 18 ani, mort în tragedia din Elveția
21:10
LIVE VIDEOSanta Clara – Porto 0-1. Liderul deschide scorul după o greșeală de “cascadorii râsului” a portarului advers
20:54
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională
20:43
Anunţul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB: “Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da!”
20:38
VideoJurnal Antena Sport | Mare cât Zlatan, suedezul Alibek de la CFR s-a prezentat fanilor
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 6 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”