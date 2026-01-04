Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul - Antena Sport

Închide meniul
Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 17:45

Radu Drăgușin, după un meci jucat pentru Tottenham / Profimedia

A apărut o nouă variantă de top pentru Radu Drăguşin. Românul ar urma să ajungă la Crystal Palace în această iarnă, iar Tottenham e gata să-l dea sub formă de împrumut.

Radu Drăguşin vrea să joace din ce în ce mai mult, acum că este complet refăcut, dar şansele să prindă echipa des sunt infime. Tottenham este pe locul 13 în clasament şi are nevoie de soluţii certe la echipă, astfel în ultima perioadă s-a vorbit despre aducerea fundașului lui Udinese, Oumar Solet.

Portalul Football Fancast, preluând informații din alte publicații, scrie că Oumar Solet ar urma să ajungă la Tottenham, iar Radu Drăguşin să părăsească apoi echipa.

Francezul are același impresar ca Brennan Johnson, coechipierul lui Drăgușin transferat recent la Crystal Palace, în schimbul a 40 de milioane de euro. Dacă Spurs reușesc să-l transfere pe Solet, atunci la Palace ar urma să ajungă fundaul român, mai scriu cei de la Football Fancast, potrivit gsp.ro.

