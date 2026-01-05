Louis Munteanu, mesaj emoţionant după plecarea de la CFR Cluj: "Nu voi uita niciodată". Ce i-a transmis lui Dan Petrescu - Antena Sport

Louis Munteanu s-a transferat la DC United, în MLS. Atacantul de 23 de ani va ajunge în Statele Unite peste câteva săptămâni, după ce va primi viza, dar americanii au oficializat deja mutarea şi au dezvăluit şi suma de transfer: 7 milioane de dolari.
Aceasta este suma pe care o va încasa CFR Cluj, echipa la care Louis Munteanu a jucat în ultimul an şi jumătate. După ce mutarea a fost oficializată, internaţionalul român a avut un mesaj special pentru fanii echipei din Gruia.
Louis Munteanu, mesaj după plecarea la DC United: “Mister Petrescu, nu voi uita niciodată”
El nu a uitat nici oamenii din cadrul clubului şi a ţinut să le mulţumească în mod special şi lui Dan Petrescu, fostul antrenor al echipei, dar şi lui Neluţu Varga, patronul lui CFR Cluj:
“Salutare, dragi CFR-işti! Vreau să vă mulţumesc din suflet pentru aceşti aproape doi ani frumoşi petrecuţi împreună, ani care m-au format atât profesional, cât şi persoanl. De la momentul semnării, Clujul a devenit pentru mine ACASĂ, iar acest lucru se datorează oamenilor extraordinar pe care i-am întâlnit aici. Le sunt recunoscător colegilor mei, pentru că fără sprijinul, munca şi încrederea lor nu aş fi reuşit să am evoluţii atât de apreciate.
Mulţumesc, de asemenea, doamnelor de la spălătorie, magazionerilor şi tuturor celor din club care au avut grijă de mine zi de zi. Fiecare gest a contat.
Mister Petrescu, nu voi uita niciodată prima noastră conversaţie şi cât de mult aţi vrezut în mine încă de la început. Şi nu în ultimul rând, mulţumesc domnului Varga pentru susţinerea constantă şi pentru eforturile extraordinare depuse astfel încât să mă simt cu adevărat apreciat.
Plec cu recunoştinţă, respect şi amintiri care vor rămâne mereu cu mine. Cu drag, Louis Munteanu!”, a transmis Louis Munteanu, pe contul său de Instagram.
Şi CFR Cluj, fosta echipă a lui Munteanu, a postat un mesaj pe social media după ce transferul atacantului de 23 de ani la DC United a fost oficializat:
“Mulțumim, Louis! Clujul va fi mereu casa ta. […] Îți mulțumim, Louis, pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră”, au scris cei de la CFR Cluj, pe contul de Facebook.
