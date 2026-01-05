Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Louis Munteanu, mesaj emoţionant după plecarea de la CFR Cluj: "Nu voi uita niciodată". Ce i-a transmis lui Dan Petrescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Louis Munteanu, mesaj emoţionant după plecarea de la CFR Cluj: “Nu voi uita niciodată”. Ce i-a transmis lui Dan Petrescu

Louis Munteanu, mesaj emoţionant după plecarea de la CFR Cluj: “Nu voi uita niciodată”. Ce i-a transmis lui Dan Petrescu

Alex Masgras Publicat: 5 ianuarie 2026, 22:07

Comentarii
Louis Munteanu, mesaj emoţionant după plecarea de la CFR Cluj: Nu voi uita niciodată. Ce i-a transmis lui Dan Petrescu

Louis Munteanu şi Dan Petrescu / Colaj Profimediaimages

Louis Munteanu s-a transferat la DC United, în MLS. Atacantul de 23 de ani va ajunge în Statele Unite peste câteva săptămâni, după ce va primi viza, dar americanii au oficializat deja mutarea şi au dezvăluit şi suma de transfer: 7 milioane de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceasta este suma pe care o va încasa CFR Cluj, echipa la care Louis Munteanu a jucat în ultimul an şi jumătate. După ce mutarea a fost oficializată, internaţionalul român a avut un mesaj special pentru fanii echipei din Gruia.

Louis Munteanu, mesaj după plecarea la DC United: “Mister Petrescu, nu voi uita niciodată”

El nu a uitat nici oamenii din cadrul clubului şi a ţinut să le mulţumească în mod special şi lui Dan Petrescu, fostul antrenor al echipei, dar şi lui Neluţu Varga, patronul lui CFR Cluj:

“Salutare, dragi CFR-işti! Vreau să vă mulţumesc din suflet pentru aceşti aproape doi ani frumoşi petrecuţi împreună, ani care m-au format atât profesional, cât şi persoanl. De la momentul semnării, Clujul a devenit pentru mine ACASĂ, iar acest lucru se datorează oamenilor extraordinar pe care i-am întâlnit aici. Le sunt recunoscător colegilor mei, pentru că fără sprijinul, munca şi încrederea lor nu aş fi reuşit să am evoluţii atât de apreciate.

Mulţumesc, de asemenea, doamnelor de la spălătorie, magazionerilor şi tuturor celor din club care au avut grijă de mine zi de zi. Fiecare gest a contat.

Reclamă
Reclamă

Mister Petrescu, nu voi uita niciodată prima noastră conversaţie şi cât de mult aţi vrezut în mine încă de la început. Şi nu în ultimul rând, mulţumesc domnului Varga pentru susţinerea constantă şi pentru eforturile extraordinare depuse astfel încât să mă simt cu adevărat apreciat.

Plec cu recunoştinţă, respect şi amintiri care vor rămâne mereu cu mine. Cu drag, Louis Munteanu!”, a transmis Louis Munteanu, pe contul său de Instagram.

Şi CFR Cluj, fosta echipă a lui Munteanu, a postat un mesaj pe social media după ce transferul atacantului de 23 de ani la DC United a fost oficializat:

Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 gradeZonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
Reclamă

“Mulțumim, Louis! Clujul va fi mereu casa ta. […] Îți mulțumim, Louis, pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră”, au scris cei de la CFR Cluj, pe contul de Facebook.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui român când vede ce impozit are de plătit pe 2026. "Un apartament, un aututorism"
Observator
Reacţia unui român când vede ce impozit are de plătit pe 2026. "Un apartament, un aututorism"
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
23:46
“Am dat ordin!” Gigi Becali l-a comparat cu Hagi şi s-a convins: “E pariul meu! Să fie luat”
23:25
“Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat”
22:47
Egipt s-a calificat cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Cea mai mare notă la Benin a primit-o un jucător din Liga 1
22:34
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Zicu vrea un campionat cu 18 echipe
22:30
VideoJurnal Antena Sport | Matilda îi calcă pe urme lui Cătălin Smărăndescu
22:27
VideoJurnal Antena Sport | Kopic este bun să îşi dea amendă singur
Vezi toate știrile
1 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională 3 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026 4 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!