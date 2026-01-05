Gigi Becali l-a propus pe Octavian Popescu la echipa lui Marius Şumudică: "Îşi dă un restart şi iau 20 de milioane" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că Marius Şumudică s-a interesat de jucătorii roş-albaştrilor, după ce a semnat cu Al-Okhdood. Fostul antrenor de la Rapid l-a vrut pe Mamadou Thiam în primă fază, dar l-a refuzat, după care l-a propus pe Octavian Popescu.

Patronul campioanei României are încredere în Marius Şumudică şi crede că acesta îl poate ajuta pe fotbalistul FCSB-ului să îşi relanseze cariera, după a intrat într-un con de umbră în ultimele sezoane.

Gigi Becali l-a propus pe Octavian Popescu la noua echipă a lui Marius Şumudică: “I-am zis să îl ia”

Gigi Becali a dezvăluit şi că Marius Şumudică are încredere în Octavian Popescu, dar singurul semn de întrebare rămâne legat de dorinţa jucătorului de a juca în Arabia Saudită până la finalul sezonului:

“A vrut Şumudică, m-a întrebat de Thiam şi de încă unul, nu vă spun numele. Thiam se antrenează bine, dă goluri. Bun, nu îl mai dăm. Şi atunci am zis să îl ia pe George Popescu. Să îl ia, dar să vorbească cu el, să vadă dacă vrea să meargă. I-am zis bine, luaţi-l 6 luni, dar acolo trebuie să ai certificat de căsătorie, că altfel nu te lasă să stai cu ea în hotel, cu femeie. Se duce singur, dar sunt unii care nu vor şi dacă nu ai certificat de căsătorie nu te lasă. E într-un oraş mai periculos, mai strict.

Nu m-am lămurit, e vorba că îl vede cineva acolo, îşi dă un restart, îl vede cineva şi dă 20 de milioane pe el. El are talent de 20 de milioane. Am încredere în Şumudică. Şi el a zis că are încredere în el, pe bandă stângă. Ei nici nu au bani de cheltuială, am cerut 150.000 pentru împrumut, 5 luni de zile. Îi dă şi lui vreo 200.000. Îi fac reducere lui Şumudică, poate am noroc cu el”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.