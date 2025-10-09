Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Bogdan Lobonţ pune toţi banii pe Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Bogdan Lobonţ pune toţi banii pe Mircea Lucescu
Video

Jurnal Antena Sport | Bogdan Lobonţ pune toţi banii pe Mircea Lucescu

În drumul spre Mondial, Lobonţ pune toţi banii pe Lucescu, omul care l-a lansat în fotbalul mare. Fost portar, Lobonţ nu ştie pe cine să pună în poarta României

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Bogdan Lobonţ pune toţi banii pe Mircea Lucescu

Jurnal Antena Sport | Bogdan Lobonţ pune toţi banii pe Mircea Lucescu

Jurnal Antena Sport | Bogdan Lobonţ pune toţi banii pe Mircea Lucescu
Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid

Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid

Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid
Denis Drăguș și-a vizitat coechipierii înainte de România - Moldova: "Clar e o dezamăgire, dar am încredere în…

Denis Drăguș și-a vizitat coechipierii înainte de România - Moldova: "Clar e o dezamăgire, dar am încredere în…

Denis Drăguș și-a vizitat coechipierii înainte de România - Moldova: "Clar e o dezamăgire, dar am încredere în…
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie
Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!

Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!

Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!
23:51
Austria a demolat San Marino, cu 10-0, iar Cipru a egalat dramatic, în minutul 90+7. Rezultat bun pentru România
23:44
EXCLUSIV„Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu
23:27
EXCLUSIVLouis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară”
23:19
EXCLUSIVIanis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial”
22:50
România – Moldova 2-1. Test reușit înaintea confruntării cu Austria. Ianis Hagi și Louis Munteanu au marcat
22:41
Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate”
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 6 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”