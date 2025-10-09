Jurnal Antena Sport | Bogdan Lobonţ pune toţi banii pe Mircea Lucescu - Antena Sport

Austria a demolat San Marino, cu 10-0, iar Cipru a egalat dramatic, în minutul 90+7. Rezultat bun pentru România

EXCLUSIV „Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu

EXCLUSIV Louis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară”

EXCLUSIV Ianis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial”

România – Moldova 2-1. Test reușit înaintea confruntării cu Austria. Ianis Hagi și Louis Munteanu au marcat

Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate”