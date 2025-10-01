Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | FCSB contează pe sprijinul fanilor la duelul cu Young Boys - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | FCSB contează pe sprijinul fanilor la duelul cu Young Boys
Video

Jurnal Antena Sport | FCSB contează pe sprijinul fanilor la duelul cu Young Boys

Fanii campioanei nu vor face plinul pe Arena Naţională la duelul cu Young Boys. Aproape 25.000 de bilete a vândut până acum campioana pentru meciul cu elveţienii

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Un român împotriva românilor

Jurnal Antena Sport | Un român împotriva românilor

Jurnal Antena Sport | Un român împotriva românilor
Jurnal Antena Sport | România încă mai trage speranţe în grupa de calificare la Mondial

Jurnal Antena Sport | România încă mai trage speranţe în grupa de calificare la Mondial

Jurnal Antena Sport | România încă mai trage speranţe în grupa de calificare la Mondial
Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova promite să sperie Europa

Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova promite să sperie Europa

Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova promite să sperie Europa
Jurnal Antena Sport | FCSB contează pe sprijinul fanilor la duelul cu Young Boys

Jurnal Antena Sport | FCSB contează pe sprijinul fanilor la duelul cu Young Boys

Jurnal Antena Sport | FCSB contează pe sprijinul fanilor la duelul cu Young Boys
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie
23:16
LIVE SCOREBarcelona – PSG 1-1. Duel de “foc” în Champions League. Haaland, dublă în Monaco – City. Man, titular la PSV
23:04
Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid”
22:59
Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV
22:35
Barcelona, de neoprit! Golul lui Ferran Torres a stabilit cea mai lungă serie din istoria catalanilor
21:53
Mirel Rădoi și dilema dinaintea meciului din Conference League: „Doar la asta mă gândesc”
21:20
VideoJurnal Antena Sport | Un român împotriva românilor
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1