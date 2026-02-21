Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor - Antena Sport

Închide meniul
Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor

Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor

Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 17:21

Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor

Cine ar fi crezut?! Povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea a luat sfârşit.

Cei doi s-au aflat în relaţie de aproximativ şase ani, iar vestea separării lor a venit într-un moment în care toată lumea credea că au un viitor împreună. Iată cum s-au cunoscut, dar și ce diferență de vârstă există între ei!

Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au cunoscut la Stejarii Country Club, unde locuiesc amândoi. Înainte, jucătoarea de tenis a avut o relație cu tenismenul columbian Santiago Giraldo, între anii 2014 și 2017. Relația dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea a rămas în mare parte privată, dar au existat câteva momente în care au împărtășit fericirea cu fanii. De exemplu, cu ocazia aniversării lui Ion Ion Țiriac, jucătoarea de tenis i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie cu ei doi. Totodată, finalul lui 2025 i-a prins împreună, iar în toamnă, Sorana Cîrstea publica mai multe imagini cu Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare. Mai apoi, în decembrie, în pragul sărbătorilor, Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. au fost într-o vacanță împreună. Semne că despărţirea dintre cei doi s-a produs chiar în ianuarie, la început de 2026.

Între Sorana Cîrstea și Ion Ion Țiriac există o diferență de vârstă de aproximativ 13 ani, dar acest lucru nu a contat pentru sportivă.

Ion Ţiriac jr. a divorţat în 2017

Ion Ion Țiriac a fost căsătorit cu modelul Ileana Lazariuc, cu care are doi copii, și au divorțat în anul 2017, după opt ani de relație. El este fiul cel mare al lui Ion Țiriac și al fostului fotomodel Mikette von Issenberg și are doi frați mai mici, Karim și Ioana, din relația tatălui său cu jurnalista Sophie Ayad.

Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă