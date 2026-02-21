Dennis Man, aproape să scrie istorie la PSV. Borna impresionantă pe care o poate atinge românul - Antena Sport

Dennis Man (26 de ani) e aproape să scrie istorie la PSV. Internaționalul român ar putea atinge o bornă impresionantă în următorul meci al olandezilor, cu Heerenveen, care se va disputa azi, de la ora 19:45.

Dennis Man mai are nevoie de un gol pentru a intra în istoria campioanei din Eredivisie. Internaționalul român poate ajunge la șase reușite și tot atâtea pase decisive, în primele sale 18 meciuri la PSV.

Dennis Man are în prezent cinci goluri și șase assist-uri în cele 17 meciuri bifate la PSV în campionat. Cu un gol marcat în meciul cu Heerenveen, internaționalul român va deveni al patrulea jucător din istoria clubului cu șase goluri marcate și tot atâtea pase decisive, în primele 18 meciuri bifate în Eredivisie.

Până în acest moment, doar Dries Mertens, Danko Lazovic și Jürgen Locadia au reușit să ajungă la cel puțin șase goluri marcate și tot atâtea pase decisive oferite, în primele 18 meciuri bifate la PSV, fiind și cei mai eficienți jucători ai campioanei Olandei în acest secol.

