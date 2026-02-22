"Mai are şanse FCSB la play-off?" Răspunsul dat de Victor Angelescu - Antena Sport

FCSB are şanse din ce în ce mai mici la accederea în play-off, chiar şi în scenariul în care echipa lui Charalambous şi Pintilii ar câştiga cele trei etape rămase de disputat, cu Metaloglobus, UTA şi U Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a fost întrebat despre şansele rivalei de a ajunge în primele 6 la finalul sezonului regulat şi acţionarul minoritar al giuleştenilor a ţinut să se refere doar la o luptă grea între echipele implicate. Rapid e deja calificată în play-off.

“Mai are şanse FCSB la play-off?” Răspunsul dat de Victor Angelescu

“(n.r. – mai are șanse FCSB la play-off?) Cred că ține de fiecare echipă, contează ce face FC Argeș. FCSB are șanse dacă câștigă cele trei meciuri, dar trebuie să vedem. E foarte interesant, până la urmă cine merită o să ajungă acolo.

(n.r. dacă U Cluj și CFR pot rata play-off-ul) Nu cred, cred că ești în play-off când ai făcut punctele matematic. Va fi interesant, dar pentru noi e mai important pe ce loc terminăm noi”, a spus Victor Angelescu, citat de digisport.ro.

Scenariul care o scoate din play-off pe FCSB

Astfel, FCSB, care are acum 40 de puncte, poate rămâne în afara play-off, chit că se va impune în meciurile cu Metaloglobus, UTA Arad şi U Cluj, iar mai jos îţi prezentăm cele trei condiţii, ţinând cont că FCSB poate acumula maximum 49 de puncte.