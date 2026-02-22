Cristi Chivu, reacţie categorică după scenele dure din Lecce - Inter 0-2: "E un capitol încheiat" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, reacţie categorică după scenele dure din Lecce – Inter 0-2: “E un capitol încheiat”

Dan Roșu Publicat: 22 februarie 2026, 8:25

Cristian Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Alessandro Bastoni a fost huiduit constant în timpul meciului dintre Lecce şi Inter, 0-2, după ce a provocat printr-o simulare eliminarea lui Kalulu, în Derby d`Italia, cu o săptămână în urmă.

Efectele acelui episod nu au dispărut încă, fanii fotbalului italian fiind deranjaţi mai ales de bucuria fundaşului după ce a provocat o eliminare, printr-o simulare.

Bastoni, huiduit în Lecce – Inter 0-2

“Din punctul meu de vedere, e un capitol încheiat. Apreciez profesionalismul acestui jucător. Știm cu toții cât de valoros este ca jucător, dar mai presus de toate a arătat că e și un om de calitate.

Și-a cerut scuze pentru ce a făcut, a înțeles greșeala comisă. Asta îi aduce credit. E conștient că ce contează cel mai mult e să luăm titlul, e ambiția noastră. Pentru mine nu mai e nimic, acest subiect s-a terminat”, a spus Chivu, după meci.

Lecce – Inter 0-2

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Lecce, în etapa a 26-a din Serie A.

După ce a avut un gol al lui Dimarco anulat de VAR, în minutul 53, Chivu a avut un moment de inspiraţie şi, în minutul 60, i-a aruncat în joc pe Mkhiratyan şi Akanji. Iar cei doi au adus victoria nerrazzurilor la Lecce.

Mai întâi Mkhitaryan a deschis scorul, în minutul 75, pentru ca Akanji să sigileze victoria cu golul său din minutul 82. Lecce – Inter Milano 0-2 şi echipa lui Chivu este lider, cu 64 de puncte, zece peste locul secund, AC Milan.

 

