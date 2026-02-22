Cristiano Ronaldo a dat o "dublă" în Arabia Saudită și a anunțat unde va juca: "Eu aparțin..." - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo a dat o “dublă” în Arabia Saudită și a anunțat unde va juca: “Eu aparțin…”

Radu Constantin Publicat: 22 februarie 2026, 9:14

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Al-Nassr a obținut o victorie categorică în etapa a 23-a din campionatul Arabiei Saudite, impunându-se cu 4-0 în fața formației Al-Hazem. Succesul îi propulsează pe „galbeni” pe primul loc în clasament, cu 55 de puncte, la o distanță de un punct față de rivalii de la Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo a fost din nou omul decisiv pentru echipa sa, reușind o dublă în minutele 13 și 79. Celelalte goluri au fost marcate de Kingsley Coman, în minutul 30, și Angelo, în minutul 77, într-un meci dominat clar de Al-Nassr.

La 41 de ani, starul portughez pare hotărât să își conducă echipa spre primul trofeu din perioada petrecută în Arabia Saudită. Revenirea sa pe teren vine după un episod tensionat, în care Ronaldo a refuzat să joace, nemulțumit de strategia clubului din această iarnă. Totuși, acesta a reintrat în lot și a evoluat și în victoria cu 2-0 contra lui Al-Fateh.

„Eu aparțin Arabiei Saudite. Vreau să continui aici. Sunt fericit aici”, a declarat Cristiano Ronaldo, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

 

