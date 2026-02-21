Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu ne putem opune” - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat că Siyabonga Ngezana nu va putea evolua în duelul dintre FCSB și Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1. Fundașul sud-african se confruntă cu probleme medicale și nu va fi apt pentru duelul care se va disputa luni, de la ora 20:00.

Siyabonga Ngezana s-a „rupt” după meciul disputat de FCSB cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei de Europa League. În duelul care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, fundașul central a fost integralist, iar ulterior s-a accidentat la încălzire înaintea meciului cu Bootșani.

Siyabonga Ngezana, OUT pentru FCSB – Metaloglobus

După partida respectivă, Siyabonga Ngezana nu a mai bifat niciun minut, ratând în total cinci partide ale campioanei.

Mihai Stoica a dezvăluit că fundașul sud-african a decis să apeleze și la un alt tratament medical, după accidentarea suferită. Ulterior, Ngezana are mari șanse să fie operat.

„Singurul accidentat mai e Ngezana, care e out. A făcut o injecție cu plasmă, speră să scape cu aia. Noi credem că o să sufere și o intervenție chirurgicală. Nu ceva complicat, care să îl ține departe mult timp, dar trebuie să o facă. Așa spun medicii.