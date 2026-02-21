Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu ne putem opune” - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu ne putem opune”

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 8:44

Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: Nu ne putem opune”

Mihai Stoica, înaintea unui meci / Sport Pictures

Mihai Stoica a anunțat că Siyabonga Ngezana nu va putea evolua în duelul dintre FCSB și Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1. Fundașul sud-african se confruntă cu probleme medicale și nu va fi apt pentru duelul care se va disputa luni, de la ora 20:00. 

Siyabonga Ngezana s-a „rupt” după meciul disputat de FCSB cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei de Europa League. În duelul care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, fundașul central a fost integralist, iar ulterior s-a accidentat la încălzire înaintea meciului cu Bootșani.  

Siyabonga Ngezana, OUT pentru FCSB – Metaloglobus 

După partida respectivă, Siyabonga Ngezana nu a mai bifat niciun minut, ratând în total cinci partide ale campioanei.  

Mihai Stoica a dezvăluit că fundașul sud-african a decis să apeleze și la un alt tratament medical, după accidentarea suferită. Ulterior, Ngezana are mari șanse să fie operat.  

„Singurul accidentat mai e Ngezana, care e out. A făcut o injecție cu plasmă, speră să scape cu aia. Noi credem că o să sufere și o intervenție chirurgicală. Nu ceva complicat, care să îl ține departe mult timp, dar trebuie să o facă. Așa spun medicii. 

El a decis să încerce și așa, nu ne putem opune. Măcar am elucidat misterul, nu înțelegeam ce se întâmplă cu evoluțiile jucătorului care a fost doi ani de zile impecabil. 

El credea că poate, însă avea doar un genunchi apt. Dacă va fi apt din punct de vedere medical, va fi util. Dacă nu, el se va antrena în cabinet”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

FCSB a primit și o veste bună. Florin Tănase va fi apt pentru meciul cu Metaloglobus, conform surselor AntenaSport. Decarul roș-albaștrilor s-a refăcut complet, după tratamentul de care a avut parte la „vraciul” Marijana.

