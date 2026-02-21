Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit - Antena Sport

Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea nu mai formează un cuplu de ceva vreme. Iar despărțirea a fost confirmată de fiul celui mai bogat român.

Despărțirea dintre Ion Jr. Țiriac şi Sorana Cîrstea s-a produs în urmă cu ceva timp, fără scandal. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, dar au păstrat o relație civilizată.

“Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat pentru cancan.ro fiul lui Ion Țiriac, Alexandru Ion Jr.

S-au despărţit la început de 2026

Finalul lui 2025 i-a prins împreună, iar în toamnă, Sorana Cîrstea publica mai multe imagini cu Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare. Mai apoi, în decembrie, în pragul sărbătorilor, Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. au fost într-o vacanță împreună. Semne că despărţirea dintre cei doi s-a produs chiar în ianuarie, la început de 2026.