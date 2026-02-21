Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit - Antena Sport

Home | Extra | Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit

Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 16:16

Comentarii
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit

Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac / Captură Instagram

Alexandru Ion Jr. Țiriac și Sorana Cîrstea nu mai formează un cuplu de ceva vreme. Iar despărțirea a fost confirmată de fiul celui mai bogat român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Despărțirea dintre Ion Jr. Țiriac şi Sorana Cîrstea s-a produs în urmă cu ceva timp, fără scandal. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, dar au păstrat o relație civilizată.

“Am rămas amici, însă cum bine știți nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat pentru cancan.ro fiul lui Ion Țiriac, Alexandru Ion Jr.

S-au despărţit la început de 2026

Finalul lui 2025 i-a prins împreună, iar în toamnă, Sorana Cîrstea publica mai multe imagini cu Alexandru Țiriac pe rețelele de socializare. Mai apoi, în decembrie, în pragul sărbătorilor, Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. au fost într-o vacanță împreună. Semne că despărţirea dintre cei doi s-a produs chiar în ianuarie, la început de 2026.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
Fanatik.ro
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
18:15
Coleg din Generaţia de Aur, verdict legat de prezenţa lui Gică Hagi la naţionala României: “Lipsă de experiență”
18:00
LIVE TEXTCFR Cluj – Petrolul 0-0. Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off
17:57
James Milner a scris o nouă pagină de istorie! A devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri în Premier League
17:10
Ianis Hagi a jucat doar 45 de minute în Alanyaspor – Basaksehir 1-2! Ce notă a primit internaţionalul român
16:44
PSG a decis! Ce se întâmplă după ce Kylian Mbappe a câştigat procesul cu fosta sa echipă: “Spirit de responsabilitate”
16:41
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii