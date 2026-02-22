Rapid a bătut-o pe Dinamo, dar nu a mai păţit aşa ceva de la revenirea în Liga 1 - Antena Sport

Rapid a obţinut o victorie uriaşă în derby-ul cu Dinamo, 2-1, şi a egalat la puncte rivala, pe podiumul Ligii 1. Costel Gâlcă a câştigat astfel duelul tactic cu Zeljko Kopic.

Chiar şi aşa, antrenorul Rapidului a ales încă o dată o tactică prin care a sacrificat spectacolul. I-a lăsat mingea adversarului şi a punctat pe contraatac.

Rapid, cea mai mică posesie din ultimii 5 ani

Asta a dus la o posesie de doar 26% pentru Rapid în partida cu “câinii roşii”, cea mai mică pe care au avut-o giuleştenii de la revenirea în Liga 1, în 2021.

“Doar 26% a fost posesia Rapidului în meciul cu Dinamo, cea mai mică înregistrată de giuleșteni într-o partidă de Superligă de la revenirea pe prima scenă din 2021”, a scris statisticianul LPF, Liviu Manolache, pe Facebook.

“Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul, dar până la urmă contează eficienţa şi rezultatul”, a spus Gâlcă după meci.