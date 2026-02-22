Rapid a bătut-o pe Dinamo, dar nu a mai păţit aşa ceva de la revenirea în Liga 1 - Antena Sport

Rapid a obţinut o victorie uriaşă în derby-ul cu Dinamo, 2-1, şi a egalat la puncte rivala, pe podiumul Ligii 1. Costel Gâlcă a câştigat astfel duelul tactic cu Zeljko Kopic.
Chiar şi aşa, antrenorul Rapidului a ales încă o dată o tactică prin care a sacrificat spectacolul. I-a lăsat mingea adversarului şi a punctat pe contraatac.
Rapid, cea mai mică posesie din ultimii 5 ani
Asta a dus la o posesie de doar 26% pentru Rapid în partida cu “câinii roşii”, cea mai mică pe care au avut-o giuleştenii de la revenirea în Liga 1, în 2021.
“Doar 26% a fost posesia Rapidului în meciul cu Dinamo, cea mai mică înregistrată de giuleșteni într-o partidă de Superligă de la revenirea pe prima scenă din 2021”, a scris statisticianul LPF, Liviu Manolache, pe Facebook.
“Mi-aş dori ca echipa mea să controleze jocul, dar până la urmă contează eficienţa şi rezultatul”, a spus Gâlcă după meci.
Rapid – Dinamo 2-1
Pe Arena Naţională, într-un stadion cucerit de zăpadă, Onea a ratat prima ocazie importantă, în minutul 8, dar şutul său a fost respins de Epassy. Soro a înscris din pasa lui Musi, în minutul 15, dar golul a fost anulat de VAR. Un sfert de oră mai târziu Borza a înscris, deschizând scorul, iar în minutul 33 Daniel Paraschiv a înscris şi el, cu o lovitură de cap.
În minutul 47 arbitrul Rareş Vidican a reacţionat la o lovitură cu un bulgăre de zăpadă recepţionată, din tribună, de portarul rapidist Aioani. El i-a trimis pe cei doi căpitani de echipă să discute cu suporterii.
După reluare, giuleştenii au controlat meciul, dinamoviştii au avut o ocazie la şutul lui Karamoko, din minutul 86, şi au înscris prin Opruţ în al şaselea minut de prleungire, dar Rapid – Dinamo a fost 2-1 şi echipa lui Gâlcă e a doua în clasament, cu 52 de puncte, la o lungime de lider, Universitatea Craiova. Dinamo e pe locul trei, tot cu 52 de puncte.
