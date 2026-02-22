Moment inacceptabil în direct. Ce s-a auzit pe Rai Italia, la Jocurile Olimpice 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Moment inacceptabil în direct. Ce s-a auzit pe Rai Italia, la Jocurile Olimpice 2026

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Moment inacceptabil în direct. Ce s-a auzit pe Rai Italia, la Jocurile Olimpice 2026

Moment inacceptabil în direct. Ce s-a auzit pe Rai Italia, la Jocurile Olimpice 2026

Dan Roșu Publicat: 22 februarie 2026, 8:40

Moment inacceptabil în direct. Ce s-a auzit pe Rai Italia, la Jocurile Olimpice 2026

Echipa de bob a Israelului - Profimedia Images

Postul public italian RAI a fost nevoit să-şi ceară scuze comunităţii evreieşti, sâmbătă, după ce o remarcă făcută în afara emisiei, în care se sfătuiau producătorii să „evite” echipa israeliană, a fost difuzată înainte de transmisiunea probei de bob de patru persoane de la Jocurile Olimpice de iarnă, informează Reuters.

Şeful diviziei sportive a RAI demisionase deja la începutul săptămânii, după ce comentariile sale pline de erori de la ceremonia de deschidere a Milano Cortina 2026, de acum două săptămâni, au declanşat o revoltă în rândul jurnaliştilor.

Moment inacceptabil în direct, pe Rai Uno

Sâmbătă, telespectatorii au auzit „Să evităm echipa numărul 21, care este cea israeliană” şi apoi „nu, pentru că…”, înainte ca sunetul să fie întrerupt.

„Condamn ferm declaraţiile făcute astăzi de un jurnalist al RAI cu privire la delegaţia israeliană de bob la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026”, a declarat Jonathan Peled, ambasadorul Israelului, pe reţelele de socializare.

„În sport nu ar trebui să existe loc pentru incitarea la ură, discriminare pe bază de convingeri naţionale, culturale sau religioase şi orice retorică ofensivă. Suntem încrezători că şefii RAI vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că incidente similare nu se vor repeta”, a spus el.

Giampaolo Rossi, directorul general al RAI, a declarat că incidentul reprezintă o încălcare „gravă” a principiilor de imparţialitate, respect şi incluziune care ar trebui să ghideze postul public de televiziune.

El a adăugat că RAI a deschis o anchetă internă pentru a stabili rapid eventualele responsabilităţi şi eventualele proceduri disciplinare.

Într-o declaraţie separată, consiliul de administraţie al RAI a condamnat remarca „inacceptabilă”. Consiliul şi-a cerut scuze comunităţii evreieşti, sportivilor implicaţi şi tuturor telespectatorilor care s-au simţit ofensaţi.

Tatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsurăTatăl uneia dintre minorele agresate în Timiș acuză: M-am dus la Protecția Copilului, nu s-a luat nicio măsură
RAI este cea mai mare organizaţie media din ţară şi operează servicii naţionale de televiziune, radio şi ştiri digitale.

Sindicatul care reprezintă jurnaliştii RAI, Usigrai, a declarat că prestaţia lui Paolo Petrecca la ceremonia de deschidere a dat „o lovitură gravă” credibilităţii companiei.

Greşelile sale au inclus identificarea greşită a locurilor de desfăşurare şi a personalităţilor publice, precum şi comentarii despre echipele naţionale care au fost larg criticate.

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
