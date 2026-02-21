Un fost jucător de la FCSB, relaţie cu o ispită de la Insula Iubirii - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 17:06

Dragoș Nedelcu (28 de ani) pare să-și fi revenit cel puţin pe plan amoros. Fotbalistul celor de la Steaua s-a cuplat acum cu o ispită de la Insula Iubirii, la doar câteva luni de la divorţ.

Pe lângă problemele legate de cariera de fotbalist, pentru că nu mai cunoaşte succesul de la FCSB sau Farul, Nedelcu a trecut recent şi printr-o relaţie eşuată. El a divorţat de Anca, femeia cu care forma un cuplu din 2023. Anca era mai mare cu 3 ani, fiind născută pe 17 februarie 1994, în timp ce fotbalistul e născut pe 16 februarie, dar în 1997. Acum, Dragoş Nedelscu a trecut la altă ligă, nu în fotbal, ci în viaţa personală. El s-a cuplat cu o ispită de la Insula Iubirii. Conform Cancan, mijlocașul formează o relație cu Amelia Noir. Actuala parteneră a lui Dragoș Nedelcu a participat ca ispită în sezonul trecut de Insula Iubirii.

Gigi Becali a plătit pentru el 2,1 milioane de euro

Dragoş Nedelcu a fost transferat la FCSB, iar Gigi Becali a plătit pentru el 2,1 milioane de euro către Farul. Accidentările dese și evoluțiile slabe l-au făcut pe patronul roș-albaștrilor să îl cedeze gratis pe Farul în vara lui 2022. Acum el s-a înţeles cu Steaua, echipă din eşalonul secund.

