Nota primită de Dennis Man pentru evoluția cu Heerenveen - Antena Sport

PSV Eindhoven a obținut o victorie importantă în etapa a 24-a din Eredivisie, impunându-se cu 3-1 pe teren propriu în fața celor de la SC Heerenveen. Într-un meci controlat în mare parte de gazde, Dennis Man a avut o prestație solidă și s-a remarcat prin implicarea constantă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Internaționalul român a fost activ încă din primele minute, participând la mai multe acțiuni periculoase la poarta adversă. În minutul 29, Man a văzut cartonașul galben după o altercație cu un jucător al oaspeților, însă acest moment nu i-a afectat evoluția. A rămas pe teren până în minutul 86, când a fost înlocuit cu Bajraktarevic.

Potrivit Flashscore, Dennis Man a primit nota 7,2 pentru evoluția sa. Românul a expediat șase șuturi spre poartă și a creat o ocazie importantă. De asemenea, a impresionat prin precizia paselor, cu un procentaj de 91% reușite.