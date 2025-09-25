Jurnal Antena Sport | Mirel Rădoi abia aşteaptă derby-ul cu Dinamo - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Mirel Rădoi abia aşteaptă derby-ul cu Dinamo
Rădoi abia îi aşteaptă pe dinamovişti. Îi era dor de un derby adevărat pe Oblemenco
Rădoi abia îi aşteaptă pe dinamovişti. Îi era dor de un derby adevărat pe Oblemenco
Jurnal Antena Sport | Mirel Rădoi abia aşteaptă derby-ul cu DinamoJurnal Antena Sport | Mirel Rădoi abia aşteaptă derby-ul cu Dinamo
Jurnal Antena Sport | Reacţia lui Rădoi după retragerea lui Mitriţă de la naţională: "Îi face loc lui Baiaram"Jurnal Antena Sport | Reacţia lui Rădoi după retragerea lui Mitriţă de la naţională: "Îi face loc lui Baiaram"
FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul AntenaFIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul Antena
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrieAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie
Amalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competițiiAmalia Lică este ajutată de telefon să retrăiască cele mai frumoase amintiri de la competiții