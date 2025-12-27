Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!” - Antena Sport

Gigi Becali a dat un ultimatum pentru doi jucători de la FCSB. Patronul campioanei și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu și Dennis Politic, cei doi având evoluții modeste la formația campioană în acest sezon.

Gigi Becali așteaptă ca atât Dennis Politic, cât și Octavian Popescu, să se îmbunătățească după cantonamentul de iarnă al FCSB-ului, din Antalya.

Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB

În caz contrat, Gigi Becali s-a arătat dispus să renunțe la cei doi jucători. Totodată, patronul campioanei s-a arătat dispus să-i schimbe cultul religios lui Dennis Politic, botezându-l așa cum a făcut-o și în cazul lui Octavian Popescu.

„Și am vorbit cu Mihai, «Bă, hai să îl vedem pe George Popescu în cantonamentul ăsta să vedem ce a înțeles el de la viața asta. Și hai să îl vedem și pe Politic dacă poate». L-aș lua și l-aș boteza pe Politic. Ăsta e mare fotbalist, dacă îl botez și scapă de sectă.

Dacă nu se ridică, hai, la revedere! Ce înseamnă să nu se ridice? Dacă nu își revin, rezerve. Ce, sunt doar 11 jucători într-o echipă?