Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!” - Antena Sport

Gigi Becali a dat un ultimatum pentru doi jucători de la FCSB. Patronul campioanei și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu și Dennis Politic, cei doi având evoluții modeste la formația campioană în acest sezon.
Gigi Becali așteaptă ca atât Dennis Politic, cât și Octavian Popescu, să se îmbunătățească după cantonamentul de iarnă al FCSB-ului, din Antalya.
Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB
În caz contrat, Gigi Becali s-a arătat dispus să renunțe la cei doi jucători. Totodată, patronul campioanei s-a arătat dispus să-i schimbe cultul religios lui Dennis Politic, botezându-l așa cum a făcut-o și în cazul lui Octavian Popescu.
„Și am vorbit cu Mihai, «Bă, hai să îl vedem pe George Popescu în cantonamentul ăsta să vedem ce a înțeles el de la viața asta. Și hai să îl vedem și pe Politic dacă poate». L-aș lua și l-aș boteza pe Politic. Ăsta e mare fotbalist, dacă îl botez și scapă de sectă.
Dacă nu se ridică, hai, la revedere! Ce înseamnă să nu se ridice? Dacă nu își revin, rezerve. Ce, sunt doar 11 jucători într-o echipă?
Talentul nu i l-a luat nimeni lui Tavi Popescu. Talentul lui costă 20.000.000. Dacă înțelege bine, dacă nu, la revedere”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Dennis Politic a fost transferat de FCSB de la Dinamo, în vară. Gigi Becali a plătit aproape un milion de euro, cedându-l la rivală și pe Alexandru Musi, în schimbul mijlocașului de 25 de ani. Acesta s-a confruntat cu probleme medicale și a evoluat ultima dată pe 29 octombrie la FCSB, în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița.
De cealaltă parte, Octavian Popescu a bifat doar 12 meciuri pentru FCSB în Liga 1, fără să marcheze vreun gol.
- Fostul atacant de la FCSB, aproape de o revenire în Liga 1. Ce echipă insistă pentru transferul lui
- Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB
- Anunț despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Răzvan Raț a dezvăluit ce planuri are mijlocașul
- Problemele lui Louis Munteanu, identificate: “L-a afectat foarte mult”. Ce campionat i se potrivește
- Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj