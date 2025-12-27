Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!”

Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!”

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 10:30

Comentarii
Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: Dacă nu se ridică, hai, la revedere!”

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali a dat un ultimatum pentru doi jucători de la FCSB. Patronul campioanei și-a pierdut răbdarea cu Octavian Popescu și Dennis Politic, cei doi având evoluții modeste la formația campioană în acest sezon. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali așteaptă ca atât Dennis Politic, cât și Octavian Popescu, să se îmbunătățească după cantonamentul de iarnă al FCSB-ului, din Antalya. 

Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB 

În caz contrat, Gigi Becali s-a arătat dispus să renunțe la cei doi jucători. Totodată, patronul campioanei s-a arătat dispus să-i schimbe cultul religios lui Dennis Politic, botezându-l așa cum a făcut-o și în cazul lui Octavian Popescu. 

Și am vorbit cu Mihai, «Bă, hai să îl vedem pe George Popescu în cantonamentul ăsta să vedem ce a înțeles el de la viața asta. Și hai să îl vedem și pe Politic dacă poate». L-aș lua și l-aș boteza pe Politic. Ăsta e mare fotbalist, dacă îl botez și scapă de sectă.  

Dacă nu se ridică, hai, la revedere! Ce înseamnă să nu se ridice? Dacă nu își revin, rezerve. Ce, sunt doar 11 jucători într-o echipă? 

Reclamă
Reclamă

Talentul nu i l-a luat nimeni lui Tavi Popescu. Talentul lui costă 20.000.000. Dacă înțelege bine, dacă nu, la revedere”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Dennis Politic a fost transferat de FCSB de la Dinamo, în vară. Gigi Becali a plătit aproape un milion de euro, cedându-l la rivală și pe Alexandru Musi, în schimbul mijlocașului de 25 de ani. Acesta s-a confruntat cu probleme medicale și a evoluat ultima dată pe 29 octombrie la FCSB, în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița. 

De cealaltă parte, Octavian Popescu a bifat doar 12 meciuri pentru FCSB în Liga 1, fără să marcheze vreun gol. 

Vacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turismVacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turism
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Observator
Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs un scandal-monstru
Fanatik.ro
Anunț oficial despre Louis Munteanu! Decizia luată de atacantul lui CFR Cluj, după ce a produs un scandal-monstru
11:28
Absență importantă de la Australian Open. Locul 10 ATP e OUT
11:17
Cristi Chivu, lăudat de un rival din Serie A: „Și-a pus amprenta, echipa e puternică”
10:58
VIDEODetroit Pistons, înfrângere cu Utah Jazz. Eșec pentru liderul Conferinței de Est
10:12
Probleme pentru Horațiu Moldovan. Transferul în Italia a intrat în impas
9:51
Andrei Rațiu, pe primul loc într-un clasament spectaculos din Spania. Peste Kylian Mbappe în topul realizat de Marca
9:37
Fostul atacant de la FCSB, aproape de o revenire în Liga 1. Ce echipă insistă pentru transferul lui
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 4 EXCLUSIVIuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat” 5 Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj 6 Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovacs în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră”
Citește și
Cele mai citite
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova