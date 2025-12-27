Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări - Antena Sport

Benin a scris istorie după ce a învins Botswana la Cupa Africii pe Națiuni 2025, obținând pentru prima oară o victorie în această competiție. Eroul naționalei Beninului a fost Yohan Roche, fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești.
Fundaș central de meserie, Roche a fost folosit în prima parte a meciului pe partea stângă a apărării, iar jocul l-a găsit în careul advers în minutul 28 al partidei.
Yohan Roche a scris istorie la Cupa Africii pe Națiuni! A marcat golul care a adus prima victorie pentru Benin din istoria competiției
Mounie i-a pasat lui Roche, care a șutat spre colțul lung, iar mingea a fost deviată decisiv de un fundaș, fără vreo șansă pentru portarul din Botswana.
Roche nu a fost singurul jucător pe foaia de joc din Liga 1 în acest meci. David Kiki a rămas însă pe banca de rezerve pe durata celor 90 de minute. În ceea ce îl privește pe Roche, acesta a fost al doilea gol marcat la națională în 23 de meciuri. (VEZI AICI REUȘITA LUI ROCHE)
Pentru Benin, aceasta este prima victorie la Cupa Africii pe Națiuni. În precedentele 15 partide disputate la turneul final african, naționala lui Roche și Kiki a obținut 5 remize și 10 înfrângeri.
1 – Le Bénin a gagné le tout premier match de son histoire en Coupe d’Afrique des Nations, pour ce qui était son 16e match dans la compétition (5 nuls, 10 défaites). Historique. #CAN2025 pic.twitter.com/rJRFWpX8wV
— OptaJean (@OptaJean) December 27, 2025
După primele două meciuri ale grupei, Benin se află pe locul 3, în grupa din care mai fac parte Senegal, DR Congo și Botswana. Tot 3 puncte au și Senegal și DR Congo, echipele care se întâlnesc în etapa a doua, de la ora 17:00.
- Mario Marinică îi antrenează la Cupa Africii pe Dumnezeu Știe, Divinul sau Minunatul! Viață grea n-a prins lotul
- “A fost ridicol!” Scandal făcut de selecționerul lui Siyabonga Ngezana, după 0-1 cu Egipt: “Salah mi-a spus”
- Nota primită de Siyabonga Ngezana în Egipt – Africa de Sud 1-0. Șansă uriașă pentru fundașul lui FCSB în prelungiri
- Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana
- Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație”