Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări - Antena Sport

Benin a scris istorie după ce a învins Botswana la Cupa Africii pe Națiuni 2025, obținând pentru prima oară o victorie în această competiție. Eroul naționalei Beninului a fost Yohan Roche, fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești.

Fundaș central de meserie, Roche a fost folosit în prima parte a meciului pe partea stângă a apărării, iar jocul l-a găsit în careul advers în minutul 28 al partidei.

Yohan Roche a scris istorie la Cupa Africii pe Națiuni! A marcat golul care a adus prima victorie pentru Benin din istoria competiției

Mounie i-a pasat lui Roche, care a șutat spre colțul lung, iar mingea a fost deviată decisiv de un fundaș, fără vreo șansă pentru portarul din Botswana.

Roche nu a fost singurul jucător pe foaia de joc din Liga 1 în acest meci. David Kiki a rămas însă pe banca de rezerve pe durata celor 90 de minute. În ceea ce îl privește pe Roche, acesta a fost al doilea gol marcat la națională în 23 de meciuri. (VEZI AICI REUȘITA LUI ROCHE)

Pentru Benin, aceasta este prima victorie la Cupa Africii pe Națiuni. În precedentele 15 partide disputate la turneul final african, naționala lui Roche și Kiki a obținut 5 remize și 10 înfrângeri.