Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao - Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a intervenit VAR-ul - Antena Sport

Video Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao – Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a intervenit VAR-ul

Ianis Stoica a fost la un pas de a obține o eliminare în Famalicao – Estrela 2-3. Introdus pe teren în minutul 69, Ianis Stoica a fost lovit de Gil Dias în Minutul 87, la jumătatea terenului, după ce l-a deposedat pe portughez. Arbitrul l-a eliminat pe Dias, dar a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza. Ulterior, Gil Dias a rămas pe teren, iar arbitrul i-a arătat doar cartonaș galben