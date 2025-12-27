Istvan Kovacs a dezvăluit programul spartan care îl menține în top! Ce a făcut în ziua finalei Champions League - Antena Sport

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român și unul dintre cei mai buni din lume la ora actuală, a dezvăluit cum se pregătește. Centralul din Carei a condus anul acesta finala UEFA Champions League, dintre PSG și Inter, de la Munchen.

Kovacs a devenit astfel primul arbitru din istorie care conduce finalele Conference League, Europa League și Champions League. Pe lângă aceste finale, el a mai arbitrat și alte partide de top la nivel european și se pregătește pentru World Cup 2026, acolo unde speră să fie la centru, după ce la ediția din 2022 a fost numai rezervă.

Istvan Kovacs: “Conduita unui arbitru în afara terenului trebuie să fie una impecabilă”

“Mă trezesc la 7-8. De obicei nu mănânc dimineața. Sar peste micul dejun. Mă pregătesc de antrenament. Termin primul antrenament al zilei. Încerc să mă odihnesc o oră, mănânc și după două ore mă duc la sală, la sala de forță. Apoi îmi petrec timpul cu copilul, cu familia. Nu reușesc în fiecare zi (n.r. să facă două antrenamente), dar încerc de 2-3 ori pe săptămână. Pentru mine e foarte important să fiu pregătit fizic. Pregătirea fizică îți dă și putere mentală în timpul jocului. Ești lucid fiind pregătit fizic și poți lua decizii fără să eziți în ultimele minute ale partidelor.

Pe partea mentală nu e o rețetă, un șablon. Fiecare are metoda lui. (n.r. Există interdicții legate de viața privată?) Bineînțeles. Conduita unui arbitru în afara terenului de joc trebuie să fie una impecabilă și e normal. Să nu aibă o viață extrasportivă ieșită din comun. Ok, la petreceri mai poți merge. Nu dă bine dacă un arbitru bea alcool, își petrece nopțile prin cazinouri sau cluburi. Foarte rar ajung în ultima perioadă. În cluburi nu mai zic, dar și la petreceri. Foarte rar”, a declarat Istvan Kovacs, potrivit primasport.ro.

Istvan Kovacs a dezvăluit și ce a făcut în ziua marii finale UEFA Champions League de sezonul trecut. Arbitrul din Carei a condus partida dintre PSG și Inter de la Munchen.