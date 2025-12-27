Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor
Video

Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor

Este provocarea vieții pentru Adi Petre. Semifinalist la Europeanul de tineret, alături de Ianis Hagi și Ionuț Radu, Adi Petre se va duela cu Tamaș la Survivor, din 9 ianuarie

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului

Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului

Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului
Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor

Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor

Jurnal Antena Sport | Adrian Petre se va duela cu Gabi Tamaș la Survivor
Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao - Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a…

Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao - Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a…

Ianis Stoica, în centrul atenției în Famalicao - Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a…
Jurnal Antena Sport | Familia Borcea s-a mutat la munte de sărbători

Jurnal Antena Sport | Familia Borcea s-a mutat la munte de sărbători

Jurnal Antena Sport | Familia Borcea s-a mutat la munte de sărbători
Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă

Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă

Jurnal Antena Sport | Campionii sunt la modă
23:06 27 dec.
VideoJurnal Antena Sport | Louis Munteanu a venit cu replica, după ce a purtat tricoul FCSB-ului
22:59 27 dec.
Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber”
22:32 27 dec.
Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul
22:12 27 dec.
VideoIanis Stoica, în centrul atenției în Famalicao – Estrela 2-3! L-a convins pe arbitru să arate roșu, dar a intervenit VAR-ul
21:57 27 dec.
Istvan Kovacs a dezvăluit programul spartan care îl menține în top! Ce a făcut în ziua finalei Champions League
21:14 27 dec.
VideoJurnal Antena Sport | Familia Borcea s-a mutat la munte de sărbători
Vezi toate știrile
1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 4 „Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui 5 Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!” 6 Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB