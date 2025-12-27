Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunțat prima mutare a iernii la Dinamo. „Câinii” îl vor lua în cantonamentul de iarnă din Antalya pe Codruț Sandu, tânărul portar împrumutat la începutul sezonului la Corvinul.
Goalkeeper-ul de doar 19 ani a impresionat la formația din Hunedoara, astfel că a fost rechemat în lotul lui Dinamo. Codruț Sandu se va alătura „câinilor” pentru cantonamentul de iarnă.
Prima mutare a iernii la Dinamo: Codruț Sandu revine din împrumut pentru cantonamentul de iarnă
În ciuda acestui fapt, Codruț Sandu nu va rămâne în lotul lui Zeljko Kopic până în vară. Împrumutul său la Corvinul va expira la finalul sezonului, astfel că portarul se va întoarce la formația din Hunedoara după cantonamentul de iarnă.
Andrei Nicolescu a transmis însă că sunt șanse ca tânărul Codruț Sandu să fie păstrat în lotul lui Dinamo pentru sezonul viitor, în funcție de evoluțiile pe care acesta le va avea până în vară, la Corvinul.
„Suntem mulțumiți de evoluțiile lui Codruț de la Corvinul. Suntem încântați de această colaborare. Codruț este monitorizat în continuare de noi cu mare atenție. Lui Codruț îi trebuia un loc unde să joace.
În acordul de împrumut avem o înțelegere cu Corvinul ca în iarna asta, Codruț să revină o perioadă la Dinamo și să se antreneze cu noi. O să meargă cu noi în cantonamentul din Antalya, apoi după perioada de la noi va reveni la Corvinul, unde se va antrena și cu ei, iar apoi își va continua împrumutul până la finalul înțelegerii cu Corvinul. Iar apoi vom trage linie și vom decide care o sa fie situația lui Codruț Sandu pentru campionatul următor.
Însă, e bine că el are evolutii foarte bune la Corvinul, iar acum va avea din nou posibilitatea să se antreneze și cu Dinamo o perioadă. Toate aceste lucruri au fost foarte bine gândite încă de la început”, a declarat Andrei Nicolescu, conform prosport.ro.
Codruț Sandu a rămas liber de contract în vară, după ce s-a despărțit de Rapid. Dinamo a profitat și l-a transferat, împrumutându-l ulterior la Corvinul. Alături de hunedoreni, portarul a avut o primă parte de sezon excelentă, echipa fiind lider în Liga a 2-a, cu 43 de puncte, acumulate după 17 meciuri jucate.
