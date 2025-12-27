Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunțat prima mutare a iernii la Dinamo. „Câinii” îl vor lua în cantonamentul de iarnă din Antalya pe Codruț Sandu, tânărul portar împrumutat la începutul sezonului la Corvinul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Goalkeeper-ul de doar 19 ani a impresionat la formația din Hunedoara, astfel că a fost rechemat în lotul lui Dinamo. Codruț Sandu se va alătura „câinilor” pentru cantonamentul de iarnă.

Prima mutare a iernii la Dinamo: Codruț Sandu revine din împrumut pentru cantonamentul de iarnă

În ciuda acestui fapt, Codruț Sandu nu va rămâne în lotul lui Zeljko Kopic până în vară. Împrumutul său la Corvinul va expira la finalul sezonului, astfel că portarul se va întoarce la formația din Hunedoara după cantonamentul de iarnă.

Andrei Nicolescu a transmis însă că sunt șanse ca tânărul Codruț Sandu să fie păstrat în lotul lui Dinamo pentru sezonul viitor, în funcție de evoluțiile pe care acesta le va avea până în vară, la Corvinul.

„Suntem mulțumiți de evoluțiile lui Codruț de la Corvinul. Suntem încântați de această colaborare. Codruț este monitorizat în continuare de noi cu mare atenție. Lui Codruț îi trebuia un loc unde să joace.