Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: "Ne-am strâns mâna! E liber" - Antena Sport

Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber”

Alex Masgras Publicat: 27 decembrie 2025, 22:59

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica a anunțat prima plecare de la FCSB. Este vorba despre Malcom Edjouma, jucător care mai avea contract cu campioana României până pe 30 decembrie, dar care l-a convins pe Gigi Becali să îi prelungească contractul, după evoluția din meciul cu Feyenoord.

În mod normal, Edjouma a primit prelungirea contractului în aceleași condiții, până pe 30 iunie. În momentul în care i s-a trimis contractul, Edjouma a refuzat să semneze și a dat de înțeles că vrea să negocieze noi termeni ai înțelegerii.

Mihai Stoica a anunțat că Malcom Edjouma va deveni liber de contract de la 1 ianuarie

Mihai Stoica a declarat că FCSB nu a vrut să aștepte după Edjouma, care ar fi așteptat și alte oferte, iar cele două părți și-au strâns mâna “prin intermediar”, iar mijlocașul nu va mai reveni sub comanda lui Elias Charalambous:

“Edjouma nu va continua. Am înţeles eu greşit. Eu i-am explicat că patronul se ţine de cuvânt. A rămas surprins, a zis că vrea să rămână. I-am dat prelungirea contractului în absolut aceleaşi condiţii. Contractul care se termina pe 30 decembrie s-ar fi terminat pe 30 iunie. Și după nu a mai semnat.

Chiar am rugat pe cineva să-l întrebe despre ce e vorba, pentru că nu putem să ţinem oferta până când îşi caută el echipe. Şi el a înţeles că am putea să discutăm pe marginea acestui contract.

Am zis bine, discutăm dacă semnezi azi sau nu. Când se apropia miezul nopţii, a zis că ar vrea să discute. Ne-am strâns prin intermediar mâinile şi e jucător liber”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

  • 800.000 de euro este cota de piață a lui Malcom Edjouma, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
