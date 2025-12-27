Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 9:02

Gigi Becali poate primi lovitura iernii. Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB

Gigi Becali și Florin Tănase/ Colaj Hepta

Gigi Becali poate primi o adevărată lovitură la FCSB. Florin Tănase (30 de ani) este aproape să se despartă de formația campioană, în perioada de mercato de iarnă, el urmând să intre în ultimele șase luni de contract cu roș-albaștrii. 

Florin Tănase este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB. Decarul roș-albaștrilor are o relație de prietenie și cu Gigi Becali, fapt dezvăluit în repetate rânduri chiar de patronul echipei. 

Florin Tănase, aproape de plecarea de la FCSB 

Florin Tănase a avut evoluții solide la FCSB în acest sezon, iar impresarul său a dezvăluit că nu duce lipsă de oferte. Concret, conform sport.ro, decarul campioanei este dorit de mai multe echipe din zona arabă. 

„Florin Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume. Cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”, a declarat Florin Vulturar, conform sursei citate anterior. 

Tănase a fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai lui Charalambous şi Pintilii, într-un sezon în care a marcat deja de 10 ori. Ultima reuşită a venit în derby-ul cu Rapid, câştigat de roş-albaştri cu 2-1. 

Florin Tănase a evoluat în zona Golfului în perioada 2022 – 2024. El a fost vândut de FCSB la Al Jazira, în 2022, în schimbul sumei de trei milioane de euro. Un an mai târziu, mijlocașul era transferat de Al-Okhdood, formație de care s-a despărțit în 2024 pentru ca ulterior să revină la FCSB.  

  • 2,3 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase 
