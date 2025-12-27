Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune - Antena Sport

Louis Munteanu (23 de ani) a oferit prima reacţie după ce a fost surprins în timpul unui eveniment din Vaslui, oraşul natal, purtând un tricou al rivalei FCSB. Atacantul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că a fost doar un gest făcut pentru prietenul său, Mihai Popescu, cu care a fost coleg la Farul şi care a suferit o accidentare care îl ţine departe de teren.
„În această pauză, fiind acasă la părinți, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal.
Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB
Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren.
Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înțeleg că acest lucru a putut fi interpretat greșit și îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a transmis Louis Munteanu, pe Instagram.
Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului
Louis Munteanu a agitat spiritele la CFR Cluj, chiar de Crăciun, după ce au apărut în spațiul public fotografii în care purta tricoul rivalei FCSB. Aflat de sărbători la Vaslui, atacantul clujenilor a participat la un eveniment unde echipa locală ASC Ivacec a disputat un meci contra unor jucători originari din Vaslui.
La evenimentul care se desfășoară în fiecare an, Louis Munteanu a ales să poarte tricoul FCSB-ului. El apare așa în fotografiile postate pe Facebook de organizatorii evenimentului.
După ce Neluțu Varga a avut o reacție dură la adresa fotbalistului său, despre care a spus că este “lipsit de creier”, CFR Cluj i-a stabilit pedeapsa atacantului de 23 de ani. Louis Munteanu va primi o amendă de 10% din salariul său lunar, așa cum prevede regulamentul de ordine interioară al clubului, ceea ce înseamnă 2100 de euro.
- Revine Olimpiu Moruţan în Liga 1? Giovanni Becali a spus totul despre situaţia lui “Moru”
- Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”
- Cota lui Dennis Politic, în scădere. Cât a ajuns să valoreze mijlocașul după ce a semnat cu FCSB
- Gigi Becali, ultimatum pentru doi jucători de la FCSB: „Dacă nu se ridică, hai, la revedere!”
- Fostul atacant de la FCSB, aproape de o revenire în Liga 1. Ce echipă insistă pentru transferul lui