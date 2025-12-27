„Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui - Antena Sport

Florin Tănase a oferit declarații despre viitorul său la FCSB. Decarul campioanei a transmis că va lua în calcul plecarea de la echipa roș-albastră doar în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a mai dezvăluit că se simte excelent în zona arabă, acolo unde a evoluat timp de două sezoane, la Al-Jazira (Emiratele Arabe Unite) și la Al-Okhdood (Arabia Saudită).

Florin Tănase, anunț despre plecarea de la FCSB

Florin Tănase va intra în ultimele șase luni de contract cu FCSB, însă a subliniat că se simte excelent la formația roș-albastră. Decarul campioanei, care are o relație excelentă cu Gigi Becali, a transmis că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie.

„(N.r. Dacă e ca acasă în Emiratele Arabe Unite) Da, putem spune asta. Ne-am simțit foarte bine, ne place foarte mult. Cum ești primit și tratat acolo, de aceea ne și ducem mai des.

(N.r. Dacă pleacă de la FCSB) Nu. Nu se pune problema. Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul. Suntem foarte fericiți și nu am ce să-mi doresc mai mult.