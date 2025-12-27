„Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui - Antena Sport

Închide meniul
„Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 15:29

Florin Tănase, la FCSB / Sport Pictures

Florin Tănase a oferit declarații despre viitorul său la FCSB. Decarul campioanei a transmis că va lua în calcul plecarea de la echipa roș-albastră doar în cazul în care va primi o ofertă de nerefuzat.  

Florin Tănase a mai dezvăluit că se simte excelent în zona arabă, acolo unde a evoluat timp de două sezoane, la Al-Jazira (Emiratele Arabe Unite) și la Al-Okhdood (Arabia Saudită). 

Florin Tănase, anunț despre plecarea de la FCSB 

Florin Tănase va intra în ultimele șase luni de contract cu FCSB, însă a subliniat că se simte excelent la formația roș-albastră. Decarul campioanei, care are o relație excelentă cu Gigi Becali, a transmis că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie. 

(N.r. Dacă e ca acasă în Emiratele Arabe Unite) Da, putem spune asta. Ne-am simțit foarte bine, ne place foarte mult. Cum ești primit și tratat acolo, de aceea ne și ducem mai des. 

(N.r. Dacă pleacă de la FCSB) Nu. Nu se pune problema. Doar dacă va veni o ofertă foarte, foarte bună, atunci voi lua în calcul. Suntem foarte fericiți și nu am ce să-mi doresc mai mult. 

(N.r. Ce spune copilul de plecările sale) Clar își dorește să petreacă mai mult timp cu mine. Îmi spune de multe ori ‘Tati, nu vreau să pleci’, dar asta e viața. Fotbalul cere sacrificii încă de mic”, a declarat Florin Tănase, pentru Sport Content EAD. 

Ce a spus agentul lui Florin Tănase despre viitorul atacantului de la FCSB 

Florin Tănase a avut evoluții solide la FCSB în acest sezon, iar impresarul său a dezvăluit că nu duce lipsă de oferte. Concret, conform sport.ro, decarul campioanei este dorit de mai multe echipe din zona arabă.  

„Florin Tănase este un jucător de care mă întreabă foarte multă lume. Cu realizările pe care le-a avut în acest an, eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato”, a declarat Florin Vulturar, conform sursei citate anterior.  

Tănase a fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai lui Charalambous şi Pintilii, într-un sezon în care a marcat deja de 10 ori. Ultima reuşită a venit în derby-ul cu Rapid, câştigat de roş-albaştri cu 2-1. 

