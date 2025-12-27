Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul - Antena Sport

Selecţionatele de fotbal ale Ugandei şi Tanzaniei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, la Rabat, într-un meci din Grupa C a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, transmite Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baba Alhasan a jucat pentru Uganda, dar prestația fotbalistului de la FCSB a fost mult sub așteptări. El a comis un penalty, după un henț în careu, în urma căruia Tanzania a înscris.

Baba Alhassan a comis penalty în Uganda – Tanzania

Tanzania a deschis scorul prin Simon Msuva (59), dintr-un penalty acordat pentru henţul comis de Baba Alahassan, dar a rămas fără victorie în 11 meciuri jucate la turneele finale ale competiţiei.

FT’ Uganda 🇺🇬 1-1 Tanzania 🇹🇿

Simon Msuva put Taifa Stars ahead from the spot after Alhassan Baba was penalized for a Handball

Uche Ikpeazu Mubiru headed in from Denis Omedi’s cross for the equaliser

Uganda face Nigeria Super Eagles on December 30 in last group game pic.twitter.com/LPfTIeaaCd

— HAMIISI SSEGUJJA* (@Hamiisissegujja) December 27, 2025

Uganda, la care mijlocaşul Baba Alhassan (FCSB) a jucat 65 de minute, a egalat pe final, prin Uche Ikpeazu (80). În ceea ce îl privește pe Alhassan, el a primit cea mai mică notă din partea sofascore.com, adică 5.8, alături de fundașul dreapta al Tanzaniei, Mnoga.