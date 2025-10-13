Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei
Video

Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei

Cu celebrul nea Gică şef de galerie, fetele Voluntariului de la volei au dat marea lovitură şi au câştigat iar Supercupa, acasă la rivalele din Blaj

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei

Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei

Jurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei
Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie
Jurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial

Jurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial

Jurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial
S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România - Austria! Ronny a întreţinut atmosfera

S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România - Austria! Ronny a întreţinut atmosfera

S-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România - Austria! Ronny a întreţinut atmosfera
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie
22:06
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie
22:05
Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare
22:02
VideoJurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial
21:45
LIVE SCOREIslanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania și alte 6 meciuri se joacă ACUM.
21:32
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa
21:24
Fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo, în România, în Liga 2, la Slatina! Cum este posibil
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”