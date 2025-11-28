Victor Angelescu vrea titlul şi a anunţat transferuri pentru acest obiectiv uriaş! Ce a spus de Stanciu la Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu vrea titlul şi a anunţat transferuri pentru acest obiectiv uriaş! Ce a spus de Stanciu la Rapid

Victor Angelescu vrea titlul şi a anunţat transferuri pentru acest obiectiv uriaş! Ce a spus de Stanciu la Rapid

Victor Angelescu vrea titlul şi a anunţat transferuri pentru acest obiectiv uriaş! Ce a spus de Stanciu la Rapid

Bogdan Stănescu Publicat: 28 noiembrie 2025, 23:38

Victor Angelescu vrea titlul şi a anunţat transferuri pentru acest obiectiv uriaş! Ce a spus de Stanciu la Rapid

Victor Angelescu / Sport Pictures

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), ce îndeplineşte şi funcţia de preşedinte executiv al giuleştenilor, a transmis ferm că şi-ar dori ca echipa antrenată de Gâlcă să ia titlul în acest sezon.

Angelescu a spus că Rapid ţinteşte două transferuri în perioada de mercato din iarnă: un mijlocaş ofensiv şi un atacant. Întrebat de varianta despre care s-a tot discutat, Nicolae Stanciu la Rapid, Angelescu a răspuns că nu s-a vorbit despre o asemenea mutare. Şi l-ar dori pe Stanciu, ar fi chiar prioritatea numărul unu dacă ar fi posibil, dar e conştient că această mutare are şanse mici de a se realiza.

Victor Angelescu: “Îmi doresc titlul”! Anunţul despre transferuri

(n.r: Rapid vrea titlul?) Eu am zis de la începutul campionatului că îmi doresc să câştigăm titlul. Obiectivul nostru, când am început campionatul, a fost unul dintre primele 3 locuri. Eu, personal, îmi doresc titlul.

(n.r: Stanciu vine în iarnă?) Din ce ştiu eu nu, am mai spus. Nu cred că există posibilitatea să vină la noi. Nu cred că îşi doreşte nici el, e la Genoa, e în Serie A. Nu cred că se pune problema să vină la noi. Dacă s-ar putea, noi l-am primi cu braţele deschise.

(n.r.: Sub formă de împrumut) Nu s-a vorbit până acum. (n.r: Dar e dorit în Giuleşti?) Da, am spus, dacă s-ar putea, ar fi primul pe care l-am dori. De obicei îmi place să ne axăm pe ţinte reale, nu pe ce e mai greu de realizat. (n.r: V-aţi mai apropiat de ţinte reale în iarna asta, de transferuri?) Căutăm, aşa cum am zis, un mijlocaş ofensiv şi sper ca în perioada de iarnă să îl găsim şi să îl şi transferăm.

(n.r: E singurul transfer?) Depinde şi de ceilalţi jucători, să nu existe accidentări. Dacă nu sunt accidentări, da, un mijlocaş ofensiv şi poate găsim un atacant.

(n.r: De ce s-a dus Pederzoli la Lecce?) Mai căutăm pe cineva, dar nu are legătură cu jucătorii. Un membru pentru staff”, a declarat Victor Angelescu pentru digisport.ro după Rapid – Csikszereda 4-1.

Rapid – Csikszereda 4-1

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Liga 1.

Giuleştenii au deschis scorul în minutul 10, prin Grameni, apoi, pe o greşeală a autorului golului, Jebari a recuperat o minge, dar nu l-a putut învinge pe Aioani, în minutul 26. Un minut mai târziu Alexandru Dobre a înscris din pasa lui Petrila şi a devenit lider în clasamentul golgheterilor, cu 10 reuşite. Leo Bolgado l-a faultat pe Jebari, în careu, iar Eppel a transformat, stabilind scorul pauzei, 2-1 pentru Rapid.

În repriza secundă pe teren a existat o singură echipă, Rapid. Portarul ciucanilor, Eduard Pap, şi-a ţinut echipa în meci, blocând în minutul 69 la reluarea din şase metri a lui Koljic, iar în minutul 71 respingând excelent, în corner, şutul lui Petrila. Pap a fost învins însă de Petrila, în minutul 82, după o lansare a lui Leo Bolgado, iar Cristian Manea a stabilit rezultatul final, în minutul 86, din cornerul executat de Petrila. Liderul şi-a respectat statutul, impunându-se cu 4-1 şi a ajuns la 38 de puncte, în timp ce Csikszereda se află pe locul 14, cu 16 puncte.

