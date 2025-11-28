Robert Ilyeș a răbufnit, după Rapid - Csikszereda 4-1: „Asta impactează imaginea clubului” - Antena Sport

Rapid București și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 18 din Liga 1, iar formația antrenată de Costel Gâlcă a obținut o victorie clară în fața a peste 7.000 de spectatori.

Gruparea alb-vișinie a controlat ostilitățile și a marcat de patru ori în poarta apărată de Pap, care nu a avut nicio șansă în încercarea de a-i opri pe jucătorii gazdelor.

Robert Ilyeș, vehement după reacția lui Anderson Ceara: „Va plăti amenda”

Rapid București a trecut repede peste eșecul clar suferit în Gruia și s-a impus cu scorul de 4-1 în fața nou promovatei Csikszereda. Formația pregătită de Costel Gâlcă a controlat în totalitate disputa și a meritat pe deplin cele trei puncte.

Grameni, Alex Dobre, Claudiu Petrila și Cristi Manea au marcat golurile pentru gazde. Tehnicianul ciucanilor și-a spus nemulțumirile după fluierul final și a comentat și faza dinaintea penalty-ului, mai exact reacția lui Anderson Ceara.

„Din păcate, am suferit o înfrângere dureroasă, nimic de comentat. Am întâlnit o echipă mult mai motivată și mult mai bună. Nu a fost suficient ce am făcut astăzi. Sunt dezamăgit de partea a doua, unde ne-au sufocat. Am jucat deschis, știam că au jucători de viteză, dar eu sunt responsabil pentru rezultat.