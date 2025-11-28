Robert Ilyeș a răbufnit, după Rapid - Csikszereda 4-1: „Asta impactează imaginea clubului” - Antena Sport

Rapid București și Csikszereda au deschis etapa cu numărul 18 din Liga 1, iar formația antrenată de Costel Gâlcă a obținut o victorie clară în fața a peste 7.000 de spectatori.
Gruparea alb-vișinie a controlat ostilitățile și a marcat de patru ori în poarta apărată de Pap, care nu a avut nicio șansă în încercarea de a-i opri pe jucătorii gazdelor.
Robert Ilyeș, vehement după reacția lui Anderson Ceara: „Va plăti amenda”
Rapid București a trecut repede peste eșecul clar suferit în Gruia și s-a impus cu scorul de 4-1 în fața nou promovatei Csikszereda. Formația pregătită de Costel Gâlcă a controlat în totalitate disputa și a meritat pe deplin cele trei puncte.
Grameni, Alex Dobre, Claudiu Petrila și Cristi Manea au marcat golurile pentru gazde. Tehnicianul ciucanilor și-a spus nemulțumirile după fluierul final și a comentat și faza dinaintea penalty-ului, mai exact reacția lui Anderson Ceara.
„Din păcate, am suferit o înfrângere dureroasă, nimic de comentat. Am întâlnit o echipă mult mai motivată și mult mai bună. Nu a fost suficient ce am făcut astăzi. Sunt dezamăgit de partea a doua, unde ne-au sufocat. Am jucat deschis, știam că au jucători de viteză, dar eu sunt responsabil pentru rezultat.
Am avut și momente când puteam marca, dar repriza a doua mi-a dat o lecție de fotbal, ei au controlat tot jocul. (n. r. despre penalty) Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori. Asta impactează imaginea clubului și a mea. Eu nu pot controla jucătorii, acum va plăti amenda și mergem mai departe.
Nu se schimbă nimic, urmează meciul de Cupă, vrem să ne calificăm mai departe. Vom avea meci important cu FC Argeș și trebuie să câștigăm ca să ne menținem la mijlocul clasamentului. Mă bucur că m-am întors în Giulești. Din păcate nu am reușit să aplaud, am înțeles că mi-au strigat numele”, a declarat Robert Ilyeș, potrivit digisport.ro.
