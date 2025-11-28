Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz - Antena Sport

Mihai Rotaru a fost atât de fericit după Universitatea Craiova – Mainz 1-0, încât a luat o decizie pe care fanii olteni o vor primi cu braţele deschise.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria cu Mainz din Conference League aduce în conturile clubului 400.000 de euro. Astfel că Rotaru a decis ca la meciul cu CFR Cluj intrarea pe “Oblemenco” să fie liberă. Partida va avea loc pe 7 decembrie.

Mihai Rotaru lasă intrarea liberă la Universitatea Craiova – CFR Cluj

Decizia este una de aplaudat, mai ales că omul de afaceri va rata o reţetă financiară importantă, ţinând cont că media de spectatori pe meci a oltenilor este de peste 10.000. Cu Mainz, de exemplu, au fost 23.000 de fani pe arena craioveană.

“Vă anunțăm că va fi intrare liberă la meciul cu CFR Cluj. Așteptăm 30.000 de lei în tribună. Până atunci însă, mai avem în deplasare cu Universitatea Cluj și în Cupa României cu Petrolul”, a transmis crainicul din Bănie.

Tun financiar reuşit de Rotaru

Mihai Rotaru a reuşit o lovitură financiară importantă. Universitatea Craiova a ajuns, cu victoria cu Mainz, la circa 5.4 milioane de euro câştiguri din Conference League.