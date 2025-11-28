Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz - Antena Sport

Mihai Rotaru a fost atât de fericit după Universitatea Craiova – Mainz 1-0, încât a luat o decizie pe care fanii olteni o vor primi cu braţele deschise.
Victoria cu Mainz din Conference League aduce în conturile clubului 400.000 de euro. Astfel că Rotaru a decis ca la meciul cu CFR Cluj intrarea pe “Oblemenco” să fie liberă. Partida va avea loc pe 7 decembrie.
Mihai Rotaru lasă intrarea liberă la Universitatea Craiova – CFR Cluj
Decizia este una de aplaudat, mai ales că omul de afaceri va rata o reţetă financiară importantă, ţinând cont că media de spectatori pe meci a oltenilor este de peste 10.000. Cu Mainz, de exemplu, au fost 23.000 de fani pe arena craioveană.
“Vă anunțăm că va fi intrare liberă la meciul cu CFR Cluj. Așteptăm 30.000 de lei în tribună. Până atunci însă, mai avem în deplasare cu Universitatea Cluj și în Cupa României cu Petrolul”, a transmis crainicul din Bănie.
Tun financiar reuşit de Rotaru
Mihai Rotaru a reuşit o lovitură financiară importantă. Universitatea Craiova a ajuns, cu victoria cu Mainz, la circa 5.4 milioane de euro câştiguri din Conference League.
Fiecare victorie din grupă este recompensată cu 400.000 de euro. Craiova a obţinut două victorii, cu Mainz şi Rapid Viena, însumând 800.000 de euro. Alţi 133.000 de euro au fost asiguraţi din egalul cu Noah.
Pe lângă cei 933.000 de euro câştigaţi în meciurile disputate în grupa Conference League până acum, Craiova a mai obţinut o sumă de peste 3.5 milioane de euro din meciurile din preliminarii şi bonusul pentru calificarea în grupa principală, de 3.17 milioane de euro. La aceşti bani se mai adaugă 750.000 de euro din suma împărţită pentru coeficient şi o sumă de minim 70.000 de euro pentru locul din faza principală. În total, circa 5.4 milioane de euro până acum.
- “Ce eşec ruşinos!” Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz
- Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: “Meritam cu prisosinţă”
- “Am făcut istorie” Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz!
- Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference
- “Asta a fost cheia succesului” Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor!