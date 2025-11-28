Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz

Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz

Dan Roșu Publicat: 28 noiembrie 2025, 9:03

Comentarii
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz

Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Mihai Rotaru a fost atât de fericit după Universitatea Craiova – Mainz 1-0, încât a luat o decizie pe care fanii olteni o vor primi cu braţele deschise.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria cu Mainz din Conference League aduce în conturile clubului 400.000 de euro. Astfel că Rotaru a decis ca la meciul cu CFR Cluj intrarea pe “Oblemenco” să fie liberă. Partida va avea loc pe 7 decembrie.

Mihai Rotaru lasă intrarea liberă la Universitatea Craiova – CFR Cluj

Decizia este una de aplaudat, mai ales că omul de afaceri va rata o reţetă financiară importantă, ţinând cont că media de spectatori pe meci a oltenilor este de peste 10.000. Cu Mainz, de exemplu, au fost 23.000 de fani pe arena craioveană.

“Vă anunțăm că va fi intrare liberă la meciul cu CFR Cluj. Așteptăm 30.000 de lei în tribună. Până atunci însă, mai avem în deplasare cu Universitatea Cluj și în Cupa României cu Petrolul”, a transmis crainicul din Bănie.

Tun financiar reuşit de Rotaru

Mihai Rotaru a reuşit o lovitură financiară importantă. Universitatea Craiova a ajuns, cu victoria cu Mainz, la circa 5.4 milioane de euro câştiguri din Conference League.

Reclamă
Reclamă

Fiecare victorie din grupă este recompensată cu 400.000 de euro. Craiova a obţinut două victorii, cu Mainz şi Rapid Viena, însumând 800.000 de euro. Alţi 133.000 de euro au fost asiguraţi din egalul cu Noah.

Pe lângă cei 933.000 de euro câştigaţi în meciurile disputate în grupa Conference League până acum, Craiova a mai obţinut o sumă de peste 3.5 milioane de euro din meciurile din preliminarii şi bonusul pentru calificarea în grupa principală, de 3.17 milioane de euro. La aceşti bani se mai adaugă 750.000 de euro din suma împărţită pentru coeficient şi o sumă de minim 70.000 de euro pentru locul din faza principală. În total, circa 5.4 milioane de euro până acum.

Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizareaProbleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Observator
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
8:46
Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită”
8:39
“Ce eşec ruşinos!” Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz
8:23
Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9”
8:22
Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?”
8:12
Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil”
8:04
Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni 4 Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând