Marian Aioani, mesaj pentru conducerea Rapidului după ce a devenit primul portar cu assist al sezonului! - Antena Sport

Marian Aioani (26 de ani) i-a cerut, mai în glumă, mai în serios conducerii Rapidului un bonus după ce a devenit primul portar care reuşeşte un assist în acest sezon al Ligii 1.

Aioani i-a pasat decisiv lui Dina Grameni la golul cu care mijlocaşul a deschis scorul cu Csikszereda.

Marian Aioani: “Ar merge un bonus pentru assist”

“Am pierdut, am luat foarte multe goluri (n.r: cu CFR Cluj), în seara asta ne-am luat revanşa.

(n.r: Eşti primul portar din acest sezon care dă un assist) Mă bucur pentru asta, eu doar am văzut spaţiul liber şi am văzut că Dina atacă spaţiul. A fost pur şi simplu instinctual. S-a nimerit ca această fază să fie lucrată foarte bine.

(n.r: Aveţi bonsuri pentru assist-uri?) Ar merge, ce pot să zic (n.r: râde). Important e că am reuşit să câştigăm şi sper să o ţinem tot aşa.