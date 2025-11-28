Marian Aioani, mesaj pentru conducerea Rapidului după ce a devenit primul portar cu assist al sezonului! - Antena Sport

Închide meniul
Marian Aioani, mesaj pentru conducerea Rapidului după ce a devenit primul portar cu assist al sezonului!

Publicat: 28 noiembrie 2025, 22:58

Marian Aioani, fericit după un meci al Rapidului / Profimedia Images

Marian Aioani (26 de ani) i-a cerut, mai în glumă, mai în serios conducerii Rapidului un bonus după ce a devenit primul portar care reuşeşte un assist în acest sezon al Ligii 1.

Aioani i-a pasat decisiv lui Dina Grameni la golul cu care mijlocaşul a deschis scorul cu Csikszereda.

Marian Aioani: “Ar merge un bonus pentru assist”

“Am pierdut, am luat foarte multe goluri (n.r: cu CFR Cluj), în seara asta ne-am luat revanşa.

(n.r: Eşti primul portar din acest sezon care dă un assist) Mă bucur pentru asta, eu doar am văzut spaţiul liber şi am văzut că Dina atacă spaţiul. A fost pur şi simplu instinctual. S-a nimerit ca această fază să fie lucrată foarte bine.

(n.r: Aveţi bonsuri pentru assist-uri?) Ar merge, ce pot să zic (n.r: râde). Important e că am reuşit să câştigăm şi sper să o ţinem tot aşa.

Nu pot să zic că am căzut foarte tare (n.r: după umilinţa cu CFR Cluj). Pot spune că acea înfrângere ne-a înrăit mai mult. Ştiam că jucăm acasă, că trebuie să fim agresivi, că trebuie să marcăm goluri şi am reuşit.

Avem marţi meci în Cupă la Piteşti. Trebuie să îl câştigăm pentru că avem ca obiectiv şi câştigarea Cupei”, a declarat Marian Aioani pentru digisport.ro după Rapid – Csikszereda 4-1.

Rapid – Csikszereda 4-1

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Liga 1.

Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munteCiclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Giuleştenii au deschis scorul în minutul 10, prin Grameni, apoi, pe o greşeală a autorului golului, Jebari a recuperat o minge, dar nu l-a putut învinge pe Aioani, în minutul 26. Un minut mai târziu Alexandru Dobre a înscris din pasa lui Petrila şi a devenit lider în clasamentul golgheterilor, cu 10 reuşite. Leo Bolgado l-a faultat pe Jebari, în careu, iar Eppel a transformat, stabilind scorul pauzei, 2-1 pentru Rapid.

În repriza secundă pe teren a existat o singură echipă, Rapid. Portarul ciucanilor, Eduard Pap, şi-a ţinut echipa în meci, blocând în minutul 69 la reluarea din şase metri a lui Koljic, iar în minutul 71 respingând excelent, în corner, şutul lui Petrila. Pap a fost învins însă de Petrila, în minutul 82, după o lansare a lui Leo Bolgado, iar Cristian Manea a stabilit rezultatul final, în minutul 86, din cornerul executat de Petrila. Liderul şi-a respectat statutul, impunându-se cu 4-1 şi a ajuns la 38 de puncte, în timp ce Csikszereda se află pe locul 14, cu 16 puncte.

