Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Home | Formula 1 | Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Publicat: 24 noiembrie 2025, 11:29

Comentarii
Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Oscar Piastri, Lando Norris şi Max Verstappen / Profimedia

Au mai rămas două etape din sezonul 2025 de Formula 1, iar lupta la titlu este extrem de strânsă. Penultima etapă a sezonului va avea loc în Qatar, iar descalificările lui Lando Norris şi Oscar Piastri din Las Vegas, după victoria lui Max Verstappen, fac lucrurile şi mai interesante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În Qatar vom avea parte şi de ultimul weekend cu sprint, ceea ce înseamnă că au mai rămas 58 de puncte puse în joc până la finalul sezonului. Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte, în timp ce Max Verstappen şi Oscar Piastri împart locul al doilea, amândoi cu câte 366 de puncte.

Programul complet al Marelui Premiu din Qatar

Un lucru este cert înaintea penultimei etape din Qatar. Lando Norris nu poate deveni campion mondial după cursa de sprint, dar poate pune mâna pe titlu după cursa de duminică, dacă diferenţa dintre el şi locul 2 este de 26 de puncte.

Week-end-ul de pe Lusail International Circuit începe vineri, de la ora 15:30, LIVE în AntenaPLAY, atunci când vor avea loc singurele antrenamente libere de la Doha. Tot vineri, de la ora 19:30, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările cursei de sprint.

Reclamă
Reclamă

Sâmbătă, de la ora 16:00, va avea loc ultima cursă de sprint a anului 2025. De la ora 20:00, piloţii vor reveni pe circuit, pentru calificările cursei principale. Ambele evenimente de sâmbătă vor fi transmise în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Duminică, de la ora 18:00, va avea loc marea cursă din Qatar, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, atunci când Lando Norris poate deveni în premieră campion mondial.

Circuitul din Qatar a găzduit prima cursă de Formula 1 în 2021. Un an mai târziu, cursa nu a mai avut loc, din cauza Cupei Mondiale de fotbal, dar a revenit în 2023 în calendar, atunci când s-a anunţat semnarea unui contract valabil 10 ani. Dacă ediţia din 2021 a fost câştigată de Lewis Hamilton, Max Verstappen a fost cel care s-a impus în 2023 şi 2024 în Qatar. În 2023, el a cucerit matematic titlul după cursa de sprint de pe Lusail International Circuit.

"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
Reclamă

Programul Marelui Premiu din Qatar

Vineri

  • 15:30: Antrenamente (AntenaPLAY)
  • 19:30: Calificări sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 16:00: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 20:00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

  • 18:00: Cursa (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Observator
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
10:51
Cristi Chivu are vestiarul de partea sa după eșecul din Derby della Madonnina: “Să avem încredere în planul lui”
10:22
Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: “Fault clar”
10:09
Claudiu Petrila, criticat dur de un fost atacant al Rapidului după meciul cu CFR: “De ce să fii nemulțumit?”
9:33
Colegul lui Andrei Rațiu, ținta unui mesaj tulburător: “Sper să faci cancer și să cazi mort pe teren”
9:28
Cum s-a ajuns la descalificarea McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu
9:22
VIDEOLionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, cu un gol şi trei pase decisive
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” 4 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 5 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 6 Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi “ruşinea mondială”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor