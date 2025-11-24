Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Au mai rămas două etape din sezonul 2025 de Formula 1, iar lupta la titlu este extrem de strânsă. Penultima etapă a sezonului va avea loc în Qatar, iar descalificările lui Lando Norris şi Oscar Piastri din Las Vegas, după victoria lui Max Verstappen, fac lucrurile şi mai interesante.
În Qatar vom avea parte şi de ultimul weekend cu sprint, ceea ce înseamnă că au mai rămas 58 de puncte puse în joc până la finalul sezonului. Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte, în timp ce Max Verstappen şi Oscar Piastri împart locul al doilea, amândoi cu câte 366 de puncte.
Programul complet al Marelui Premiu din Qatar
Un lucru este cert înaintea penultimei etape din Qatar. Lando Norris nu poate deveni campion mondial după cursa de sprint, dar poate pune mâna pe titlu după cursa de duminică, dacă diferenţa dintre el şi locul 2 este de 26 de puncte.
Week-end-ul de pe Lusail International Circuit începe vineri, de la ora 15:30, LIVE în AntenaPLAY, atunci când vor avea loc singurele antrenamente libere de la Doha. Tot vineri, de la ora 19:30, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările cursei de sprint.
IT’S RACE WEEK IN QATAR! 🇶🇦
And it’s the penultimate round of the season 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I5vcCO8GA1
— Formula 1 (@F1) November 24, 2025
Sâmbătă, de la ora 16:00, va avea loc ultima cursă de sprint a anului 2025. De la ora 20:00, piloţii vor reveni pe circuit, pentru calificările cursei principale. Ambele evenimente de sâmbătă vor fi transmise în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
Duminică, de la ora 18:00, va avea loc marea cursă din Qatar, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, atunci când Lando Norris poate deveni în premieră campion mondial.
Circuitul din Qatar a găzduit prima cursă de Formula 1 în 2021. Un an mai târziu, cursa nu a mai avut loc, din cauza Cupei Mondiale de fotbal, dar a revenit în 2023 în calendar, atunci când s-a anunţat semnarea unui contract valabil 10 ani. Dacă ediţia din 2021 a fost câştigată de Lewis Hamilton, Max Verstappen a fost cel care s-a impus în 2023 şi 2024 în Qatar. În 2023, el a cucerit matematic titlul după cursa de sprint de pe Lusail International Circuit.
Programul Marelui Premiu din Qatar
Vineri
- 15:30: Antrenamente (AntenaPLAY)
- 19:30: Calificări sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Sâmbătă
- 16:00: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- 20:00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Duminică
- 18:00: Cursa (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- Cum s-a ajuns la descalificarea McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu
- McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris
- Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas
- Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas
- Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul