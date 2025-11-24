Programul complet al Marelui Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Au mai rămas două etape din sezonul 2025 de Formula 1, iar lupta la titlu este extrem de strânsă. Penultima etapă a sezonului va avea loc în Qatar, iar descalificările lui Lando Norris şi Oscar Piastri din Las Vegas, după victoria lui Max Verstappen, fac lucrurile şi mai interesante.

În Qatar vom avea parte şi de ultimul weekend cu sprint, ceea ce înseamnă că au mai rămas 58 de puncte puse în joc până la finalul sezonului. Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte, în timp ce Max Verstappen şi Oscar Piastri împart locul al doilea, amândoi cu câte 366 de puncte.

Programul complet al Marelui Premiu din Qatar

Un lucru este cert înaintea penultimei etape din Qatar. Lando Norris nu poate deveni campion mondial după cursa de sprint, dar poate pune mâna pe titlu după cursa de duminică, dacă diferenţa dintre el şi locul 2 este de 26 de puncte.

Week-end-ul de pe Lusail International Circuit începe vineri, de la ora 15:30, LIVE în AntenaPLAY, atunci când vor avea loc singurele antrenamente libere de la Doha. Tot vineri, de la ora 19:30, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările cursei de sprint.

IT’S RACE WEEK IN QATAR! 🇶🇦

And it’s the penultimate round of the season 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I5vcCO8GA1

— Formula 1 (@F1) November 24, 2025