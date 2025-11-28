Andrei Nicolescu, reacție după comunicatul celor de la Oțelul: „Se produc chestiuni care sunt reprobabile” - Antena Sport

Dinamo București va primi etapa aceasta vizita celor de la Petrolul Ploiești, iar partida din etapa cu numărul 18 este programată pe Arena Națională.

Inițial, oficialii „câinilor” au dorit să restricționeze accesul suporterilor oaspeți, însă, după un comunicat al grupării gălățene, situația s-a remediat.

Andrei Nicolescu, reacție după scandalul cu suporterii celor de la Oțelul

Andrei Nicolescu a vorbit după despre conflictul iscat cu suporterii celor de la Oțelul Galați, după ce, inițial, se restricționase accesul acestora la meciul de pe Arena Națională.

După ce restricția a fost ridicată, acesta a explicat și care au fost motivele pentru care oficialii din Ștefan cel Mare s-au îngrijorat.

„Înțeleg, pentru că e normal să fie alături de suporterii lor, să îi apere și să dea un comunicat din ăsta care să sune frumos. Singura discuție care a fost acolo, a fost despre potențiala alianță cu galeria Petrolului, adică nu vorbim de altceva.