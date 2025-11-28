FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: "Am bătut palma". Detaliile contractului - Antena Sport

FCSB a anunțat prin vocea lui Mihai Stoica faptul că a reușit să rezolve primul transfer din perioada de mercato de iarnă. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit că Andre Duarte, fotbalistul plecat recent de la maghiarii de la Ujpest, va ajunge la formația lui Elias Charalambous.
FCSB pregătește o campanie de transferuri care să includă trei jucători, iar clubul a rezolvat deja prima mutare a iernii. Duarte, asociat extrem de mult în ultima perioadă cu venirea la campioana României, s-a înțeles cu roș-albaștrii.
Andre Duarte vine la FCSB
Întrebat într-o emisiune despre transferurile pe care la va face FCSB, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a dezvăluit că Gigi Becali vrea să facă trei transferuri. Ulterior, conducătorul clubului a dat și un nume și a spus că echipa s-a înțeles cu Andre Duarte pe o perioadă de doi ani și jumătate, astfel că înțelegerea va dura până în vara anului 2028.
“Suntem foarte aproape de un fundaș central. E vorba de Duarte. Am bătut palma. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. E un contract care se întinde pe doi ani și jumătate“, a spus Mihai Stoica la fanatik.ro.
Chiar dacă a fost unul dintre titularii incontestabili ai echipei, Andre Duarte nu a plecat în condiții bune de la Ujpest. EL a fost exclus din lot 3 săptămâni, apoi, după mai multe discuţii cu conducerea clubului, fundașul portughez și-a anunțat plecarea. Totuși, Ujpest nu a postat niciun mesaj legat de plecarea lui Andre Duarte.
Lusitanul a fost dorit de Gigi Becali la FCSB în urmă cu trei ani, imediat după ce a părăsit Craiova şi a ales să joace pentru Osijek. După o scurtă experienţă în Croaţia, fotbalistul a semnat cu Ujpest, formație din prima ligă. În momentul în care a ajuns Ujpest, maghiarii au plătit pentru el 400.000 de euro către NK Osijek, club cu care se afla sub contract. Duarte încasa lunar 20.000 de euro salariu în Ungaria.
În prezent, Duarte este cotat la 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. Fundașul de 28 de ani a mai evoluat pentru Alverca, Estrela Amadora, FCU Craiova, Reggiana și NK Osijek. La formația din Bănie, el a evoluat în 45 de partide.
