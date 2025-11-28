FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: "Am bătut palma". Detaliile contractului - Antena Sport

FCSB a anunțat prin vocea lui Mihai Stoica faptul că a reușit să rezolve primul transfer din perioada de mercato de iarnă. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit că Andre Duarte, fotbalistul plecat recent de la maghiarii de la Ujpest, va ajunge la formația lui Elias Charalambous.

FCSB pregătește o campanie de transferuri care să includă trei jucători, iar clubul a rezolvat deja prima mutare a iernii. Duarte, asociat extrem de mult în ultima perioadă cu venirea la campioana României, s-a înțeles cu roș-albaștrii.

Andre Duarte vine la FCSB

Întrebat într-o emisiune despre transferurile pe care la va face FCSB, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a dezvăluit că Gigi Becali vrea să facă trei transferuri. Ulterior, conducătorul clubului a dat și un nume și a spus că echipa s-a înțeles cu Andre Duarte pe o perioadă de doi ani și jumătate, astfel că înțelegerea va dura până în vara anului 2028.

“Suntem foarte aproape de un fundaș central. E vorba de Duarte. Am bătut palma. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. E un contract care se întinde pe doi ani și jumătate“, a spus Mihai Stoica la fanatik.ro.

Chiar dacă a fost unul dintre titularii incontestabili ai echipei, Andre Duarte nu a plecat în condiții bune de la Ujpest. EL a fost exclus din lot 3 săptămâni, apoi, după mai multe discuţii cu conducerea clubului, fundașul portughez și-a anunțat plecarea. Totuși, Ujpest nu a postat niciun mesaj legat de plecarea lui Andre Duarte.