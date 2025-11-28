Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: "Dacă ăla doarme, ce să facem?" - Antena Sport

Închide meniul
Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?”

Andrei Nicolae Publicat: 28 noiembrie 2025, 8:22

Jucătorii de la FCSB, în fața galeriei după eșecul cu Steaua Roșie / Sport Pictures

Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg, fără să îi rostească numele, deși cel mai probabil Siyabonga Ngezana era cel vizat.

FCSB a suferit a patra înfrângere la rând în faza ligii a Europa League, scor 0-1 contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, care au jucat din minutul 27 în 10 oameni. După duelul de pe “Marakana”, galeria campioanei României n-a mai suportat și le-a făcut morală jucătorilor lui Charalambous.

Crețu, extrem de nervos după meciul cu Steaua Roșie Belgrad

În momentul în care el și coechipierii lui primeau critici din partea propriilor suporteri, Vali Crețu a replicat și a găsit un vinovat pentru cele întâmplate pe stadionul Rajko Mitic, fără să îi dea numele. În timpul dialogului cu galeria, fundașul a strigat: “Dacă ăla doarme pe el acolo, ce să facem?“, potrivit digisport.ro.

Imediat după, Gheorghe Mustață, liderul galeriei de la FCSB, i-a dat și el o replică și i-a cerut să nu mai vorbească urât. Deși Crețu nu a rostit un nume, este extrem de probabil să se fi referit la Ngezana, cel care a greșit la unicul gol al partidei marcat de Bruno Duarte.

După meciul din Serbia, FCSB rămâne cu 3 puncte și e pe locul 31, în timp ce Steaua Roșie Belgrad are acum 7 puncte și e pe locul 22.

