Claudiu Petrila a explicat de ce a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR Cluj! - Antena Sport

Claudiu Petrila a explicat de ce a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR Cluj!

Publicat: 28 noiembrie 2025, 23:17

Claudiu Petrila a explicat de ce a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR Cluj!

Publicat: 28 noiembrie 2025, 23:17

Claudiu Petrila a explicat de ce a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR Cluj!

Claudiu Petrila / Profimedia Images

Claudiu Petrila (25 de ani) a reacţionat după meciul Rapid – Csikszereda 4-1, partidă în care a fost MVP, reuşind un gol şi două assist-uri.

Petrila a lămurit şi momentul în care a bombănit, atunci când a fost înlocuit de Costel Gâlcă în partida CFR Cluj – Rapid 3-0.

Claudiu Petrila, despre motivul pentru care a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR: “Îmi doream să mai joc”

“(n.r: Era presiune?) Da, veneam după un meci prost la Cluj. Eram cumva obligaţi să luăm cele 3 puncte. Am făcut un meci perfect şi am luat cele 3 puncte, suntem fericiţi.

(n.r: Parcă te-a înrăit ratarea aia, când Pap a scos-o de sub bară. Ce-ai spus, ‘lasă, că îţi arăt eu mai încolo’?) În mintea mea ştiam cumva că trebuie să marchez, că eram în meci, aveam acţiuni. Din fericire am reuşit să marchez, chiar aveam nevoie.

(n.r: Ai rămas dator în ultima vreme sau cum?) Nu neapărat dator, dar am avut câteva ocazii în momente importante şi la Craiova şi cu CFR Cluj şi nu am reuşit să marchez. Cumva ştiam, în sinea mea, că trebuie să o fac în cel mai scurt timp.

(n.r: Apropo de meciul cu CFR Cluj, la schimbarea ta ai bombănit ceva. Ai fost supărat?) Da, a fost aceeaşi fază ca în meciul cu Metaloglobus. Eram supărat pe mine, pentru că nu-mi ieşea jocul. Era frustrant, îmi doream să mai joc. Asta a decis Mister şi totul e în regulă.

(n.r: Ai avut o discuţie cu Manea înainte de golul lui. Despre ce?) Mi-a zis unde să dau. Am făcut asta destul de des şi în meciuri, dar nu prea ne-a ieşit. În seara asta am reuşit să facem o schemă bună. E prima oară când ne iese, dar nu e prima oară când încercăm să o facem”, a declarat Claudiu Petrila pentru digisport.ro după Rapid – Csikszereda 4-1.

Rapid – Csikszereda 4-1

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Liga 1.

Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munteCiclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Giuleştenii au deschis scorul în minutul 10, prin Grameni, apoi, pe o greşeală a autorului golului, Jebari a recuperat o minge, dar nu l-a putut învinge pe Aioani, în minutul 26. Un minut mai târziu Alexandru Dobre a înscris din pasa lui Petrila şi a devenit lider în clasamentul golgheterilor, cu 10 reuşite. Leo Bolgado l-a faultat pe Jebari, în careu, iar Eppel a transformat, stabilind scorul pauzei, 2-1 pentru Rapid.

În repriza secundă pe teren a existat o singură echipă, Rapid. Portarul ciucanilor, Eduard Pap, şi-a ţinut echipa în meci, blocând în minutul 69 la reluarea din şase metri a lui Koljic, iar în minutul 71 respingând excelent, în corner, şutul lui Petrila. Pap a fost învins însă de Petrila, în minutul 82, după o lansare a lui Leo Bolgado, iar Cristian Manea a stabilit rezultatul final, în minutul 86, din cornerul executat de Petrila. Liderul şi-a respectat statutul, impunându-se cu 4-1 şi a ajuns la 38 de puncte, în timp ce Csikszereda se află pe locul 14, cu 16 puncte.

