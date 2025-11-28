Claudiu Petrila a explicat de ce a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR Cluj! - Antena Sport

Claudiu Petrila (25 de ani) a reacţionat după meciul Rapid – Csikszereda 4-1, partidă în care a fost MVP, reuşind un gol şi două assist-uri.

Petrila a lămurit şi momentul în care a bombănit, atunci când a fost înlocuit de Costel Gâlcă în partida CFR Cluj – Rapid 3-0.

Claudiu Petrila, despre motivul pentru care a bombănit când a fost schimbat de Gâlcă în meciul cu CFR: “Îmi doream să mai joc”

“(n.r: Era presiune?) Da, veneam după un meci prost la Cluj. Eram cumva obligaţi să luăm cele 3 puncte. Am făcut un meci perfect şi am luat cele 3 puncte, suntem fericiţi.

(n.r: Parcă te-a înrăit ratarea aia, când Pap a scos-o de sub bară. Ce-ai spus, ‘lasă, că îţi arăt eu mai încolo’?) În mintea mea ştiam cumva că trebuie să marchez, că eram în meci, aveam acţiuni. Din fericire am reuşit să marchez, chiar aveam nevoie.

(n.r: Ai rămas dator în ultima vreme sau cum?) Nu neapărat dator, dar am avut câteva ocazii în momente importante şi la Craiova şi cu CFR Cluj şi nu am reuşit să marchez. Cumva ştiam, în sinea mea, că trebuie să o fac în cel mai scurt timp.