Costel Gâlcă a anunţat schimbări în echipa Rapidului după ce giuleştenii s-au distanţat în fruntea Ligii 1 - Antena Sport

Costel Gâlcă a anunţat schimbări în echipa Rapidului după ce giuleştenii s-au distanţat în fruntea Ligii 1

Daniel Işvanca Publicat: 28 noiembrie 2025, 23:15

Costel Gâlcă și Robert Ilyeș / SPORT PICTURES

Rapid București a făcut spectacol contra celor de la Csikszereda, în deschiderea etapei cu numărul 18 din Liga și s-a impus cu scorul de 4-1, pe stadionul Giulești.

Cu peste 7.000 fani în tribune, echipa antrenată de Costel Gâlcă a controlat în totalitate disputa contra formației nou promovate. După fluierul final, tehnicianul a anunțat schimbări în primul 11.

Costel Gâlcă, după Rapid – Csikszereda 4-1: „Am stat cu emoții”

Rapid București și-a extins avantajul în fruntea Ligii 1, reușind un succes cu scorul de 4-1 pe teren propriu, contra celor de la Csikszereda. Gruparea alb-vișinie a controlat disputa și este gata de meciul de Cupă.

După fluierul final, Costel Gâlcă a tras concluziile și a surprins prin faptul că a transmis că a avut emoții. În același timp, tehnicianul giuleștenilor a anunțat schimbări în primul 11.

„Un meci dificil, un meci cu intensitate mare, un meci cu multe emoții, care l-am decis la final. Bucuros că am câștigat și că am marcat. Am stat cu ceva emoții. Am vorbit cu asistentul, erau multe faulturi și i-am reproșat asta. El decide în teren. Am avut combinații, inițiere, pasă direct de la portar. Mulțumit per total, dar nemulțumit pentru că aveam multe spații, că nu am decis jocul înainte.

Îngrijorat pentru că putem să decidem mult mai repede, am avut șanse mari. Am avut ceva emoții. E important că am marcat mult și sper să avem aceeași atitudine și să câștigăm și meciurile următoare. E important să stăm acolo sus. Avem nevoie de inspirație și cu siguranță vom lua puncte. 

Terenul nu a fost rău, puteai să joci repede. Înțeleg că se mai aluneca, dar a fost bun pentru fotbal. Deciziile pe care le-am luat în unele momente nu au fost cele potrivite. Hromada nu știu, vedem. Vom încerca să facem ceva schimbări în Cupă, dar cu ideea de a aduce o echipă care să câștige acest meci, este important pentru noi”, a declarat Costel Gâlcă, potrivit digisport.ro.

1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
