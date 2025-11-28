Costel Gâlcă a anunţat schimbări în echipa Rapidului după ce giuleştenii s-au distanţat în fruntea Ligii 1 - Antena Sport

Rapid București a făcut spectacol contra celor de la Csikszereda, în deschiderea etapei cu numărul 18 din Liga și s-a impus cu scorul de 4-1, pe stadionul Giulești.

Cu peste 7.000 fani în tribune, echipa antrenată de Costel Gâlcă a controlat în totalitate disputa contra formației nou promovate. După fluierul final, tehnicianul a anunțat schimbări în primul 11.

Costel Gâlcă, după Rapid – Csikszereda 4-1: „Am stat cu emoții”

Rapid București și-a extins avantajul în fruntea Ligii 1, reușind un succes cu scorul de 4-1 pe teren propriu, contra celor de la Csikszereda. Gruparea alb-vișinie a controlat disputa și este gata de meciul de Cupă.

După fluierul final, Costel Gâlcă a tras concluziile și a surprins prin faptul că a transmis că a avut emoții. În același timp, tehnicianul giuleștenilor a anunțat schimbări în primul 11.

„Un meci dificil, un meci cu intensitate mare, un meci cu multe emoții, care l-am decis la final. Bucuros că am câștigat și că am marcat. Am stat cu ceva emoții. Am vorbit cu asistentul, erau multe faulturi și i-am reproșat asta. El decide în teren. Am avut combinații, inițiere, pasă direct de la portar. Mulțumit per total, dar nemulțumit pentru că aveam multe spații, că nu am decis jocul înainte.