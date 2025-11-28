Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat ce se va întâmpla cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după înfrângerea ruşinoasă de la Belgrad, cu Steaua Roşie, scor 0-1. Formaţia din Serbia a evoluat în 10 oameni mai bine de o oră.
Aceasta a fost a patra înfrângere al rând pentru FCSB în Europa League, în timp ce nici situaţia din campionat nu este mai bună. Pentru prima oară de la schimbarea formatului, formaţia roş-albastră se teme pentru calificarea în play-off.
Gigi Becali a anunţat că nu îi va demite pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad, cu Steaua Roşie
În condiţiile în care, de când conduce clubul, Gigi Becali a demis în mai multe rânduri antrenori pentru rezultate slabe, s-a vorbit despre posibilitatea ca Elias Charalambous şi Mihai Pintilii să fie demişi.
În momentul în care a auzit de acest lucru, Gigi Becali a anunţat că nu se pune problema ca cei doi antrenori să fie demişi, susţinând că nu poate să dea vina pe aceştia, atâta timp cât el a luat deciziile care au dus la această situaţie:
“Alţii au fost demişi, dar eu nu pot să îi demit (n.r. Pintilii şi Charalambous). Dacă am făcut eu, cum să zic eu că sunt ei de vină? E posibil să fiu eu de vină şi dacă sunt eu de vină, atunci schimbăm atitudinea.
Bine, să las echipa pe mâna unui antrenor, aşa cum spuneţi voi sau cum vreţi voi, nu o las niciodată. În România, toţi care au lăsat-o, au ajuns în faliment”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.
