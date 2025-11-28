Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat ce se va întâmpla cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după înfrângerea ruşinoasă de la Belgrad, cu Steaua Roşie, scor 0-1. Formaţia din Serbia a evoluat în 10 oameni mai bine de o oră.

Aceasta a fost a patra înfrângere al rând pentru FCSB în Europa League, în timp ce nici situaţia din campionat nu este mai bună. Pentru prima oară de la schimbarea formatului, formaţia roş-albastră se teme pentru calificarea în play-off.

Gigi Becali a anunţat că nu îi va demite pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad, cu Steaua Roşie

În condiţiile în care, de când conduce clubul, Gigi Becali a demis în mai multe rânduri antrenori pentru rezultate slabe, s-a vorbit despre posibilitatea ca Elias Charalambous şi Mihai Pintilii să fie demişi.

În momentul în care a auzit de acest lucru, Gigi Becali a anunţat că nu se pune problema ca cei doi antrenori să fie demişi, susţinând că nu poate să dea vina pe aceştia, atâta timp cât el a luat deciziile care au dus la această situaţie:

“Alţii au fost demişi, dar eu nu pot să îi demit (n.r. Pintilii şi Charalambous). Dacă am făcut eu, cum să zic eu că sunt ei de vină? E posibil să fiu eu de vină şi dacă sunt eu de vină, atunci schimbăm atitudinea.