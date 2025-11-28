Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: "Mă aude nevastă-mea" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a reacţionat după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana în faţa suporterilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali i-a dat dreptate lui Vali Creţu. Fundaşul dreapta al FCSB-ului l-a arătat cu degetul pe Ngezana pentru înfrângerea FCSB-ului cu Steaua Roşie, în condiţiile în care roş-albaştrii au jucat în superioritate numerică din minutul 27.

Gigi Becali i-a dat dreptate lui Creţu după ce acesta l-a “distrus” pe Ngezana

“(n.r: de reacţia lui Creţu în faţa suporterilor) Păi da. Suporterii au perfectă dreptate. Ce a zis ăla? Voi spuneţi altceva, eu spun altceva. La mine nu contează polemică, nepolemică. Dacă (n.r: greşeşti) o dată şi încă o dată, şi încă o dată, încontinuu, atunci gata, nu mai sunt colegul tău.

Zic eu. Ai ales să fii fotbalist. Dacă ai ales să fii fotbalist, tu trebuie să ştii că tu joci fotbal şi se uită la tine milioane de oameni. Dacă ţi-ai ales asta şi ai făcut un contract, 30 de mii, 20 de mii, când nu câştigă un om… e o avere pentru un om. Viaţa ta trebuie să o duci în aşa fel încât să respecţi ce scrie în contractul ăla.

Şi de la coleg (n.r: trebuie să accepţi). Şi public, şi tot, orice, părerea mea. Dacă faci aşa ceva tu distrugi munca la atâţia oameni şi distrugi speranţele la mii şi mii de oameni. În viaţa publică să fii înjurat. Sunt nişte lucruri pe care noi nu le ştiam.