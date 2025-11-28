Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: "Mă aude nevastă-mea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”

Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”

Publicat: 28 noiembrie 2025, 16:20

Comentarii
Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: Mă aude nevastă-mea

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a reacţionat după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana în faţa suporterilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali i-a dat dreptate lui Vali Creţu. Fundaşul dreapta al FCSB-ului l-a arătat cu degetul pe Ngezana pentru înfrângerea FCSB-ului cu Steaua Roşie, în condiţiile în care roş-albaştrii au jucat în superioritate numerică din minutul 27.

Gigi Becali i-a dat dreptate lui Creţu după ce acesta l-a “distrus” pe Ngezana

“(n.r: de reacţia lui Creţu în faţa suporterilor) Păi da. Suporterii au perfectă dreptate. Ce a zis ăla? Voi spuneţi altceva, eu spun altceva. La mine nu contează polemică, nepolemică. Dacă (n.r: greşeşti) o dată şi încă o dată, şi încă o dată, încontinuu, atunci gata, nu mai sunt colegul tău.

Zic eu. Ai ales să fii fotbalist. Dacă ai ales să fii fotbalist, tu trebuie să ştii că tu joci fotbal şi se uită la tine milioane de oameni. Dacă ţi-ai ales asta şi ai făcut un contract, 30 de mii, 20 de mii, când nu câştigă un om… e o avere pentru un om. Viaţa ta trebuie să o duci în aşa fel încât să respecţi ce scrie în contractul ăla.

Şi de la coleg (n.r: trebuie să accepţi). Şi public, şi tot, orice, părerea mea. Dacă faci aşa ceva tu distrugi munca la atâţia oameni şi distrugi speranţele la mii şi mii de oameni. În viaţa publică să fii înjurat. Sunt nişte lucruri pe care noi nu le ştiam.

Reclamă
Reclamă

Nu spun tot că mi-e că aude nevastă-mea. Şi familia”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Ngezana a intrat în vizorul lui Gigi Becali în ultima vreme, după gafele repetate ale acestuia. În trecut Becali îl lăuda pe fundaşul sud-african.

 

Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 gradVremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Observator
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
16:05
Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1
15:41
Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Motivul selecționerului
15:23
LIVE VIDEOAu început antrenamentele în Marele Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
15:03
Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali: “Dacă se întâmplă asta, e gata”
14:42
“Soarele va răsări curând peste echipa lui Cristi Chivu”. Un campion mondial are încredere totală în român
13:59
Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: “Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară”
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând