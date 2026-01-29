Jurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Turcul, frate cu românul. Peste 3000 de fani ai lui Fenerbahce sunt în Bucureşti şi le-au făcut declaraţii de dragoste românilor

Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: “Cu siguranţă”
Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce
FCSB – Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Campioana speră într-o minune. Echipele de start
VideoJurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj
VideoJurnal Antena Sport | Pas cu pas, spre marele vis
VIDEOSicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro