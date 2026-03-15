Ce a spus Florin Tănase despre Mirel Rădoi, după debutul ratat al antrenorului cu Metaloglobus!

Florin Tănase (31 de ani) a punctat că noul antrenor al echipei, Mirel Rădoi (44 de ani), nu putea schimba mare lucru în câteva zile de când a preluat echipa.
FCSB nu mai e liderul play-out-ului după prima etapă, fiind depăşită de UTA, care a învins-o pe Hermannstadt, cu 3-2. Arădenii au 25 de puncte, în timp ce FCSB are 24.
Florin Tănase, despre Mirel Rădoi: “A făcut şi dânsul cât a putut. E greu într-o perioadă atât de scurtă să ridici moralul”
“Ne așteptam la asta, să fie un meci dificil. E greu să joci împotriva echipelor care se apără aglomerat. Nu e ușor să îi deblochezi, dar îmbucurător este faptul că în această seară ei nu și-au creat nicio ocazie.
Altfel decurgea jocul dacă reușeam să deblocăm meciul, dar din păcate nu am reușit asta. Trebuie să fim mai concentrați în careu și să reușim să marcăm, pentru că și în trecut ne-am creat ocazii.
E clar că încrederea echipei a scăzut foarte mult și altfel judeci fazele când ai încredere și când ai rezultate bune. Dar, eu sper ca pe viitor echipa își va reveni și va produce rezultate.
A făcut și dânsul (n.r. Mirel Rădoi) cât a putut. E greu într-o perioadă atât de scurtă să ridici moralul, plus că încrederea jucătorilor crește doar atunci când ai rezultate pozitive și reușite.
E ceva nou și rău pentru noi, să joci în play-out. Suntem obligați să ne motivăm, pentru că suntem jucători profesioniști. Nu cred că o să ratăm la infinit și nu o să intre mingea în poartă.
Trebuie să rămânem concentrați la ce ne cere antrenorul să facem pe teren”, a declarat Florin Tănase pentru digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 0-0.
Debut ratat pentru Mirel Rădoi în al doilea mandat de la FCSB. 0-0 cu Metaloglobus
Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană en-titre, FCSB, în prima etapă din play-out-ul Ligii 1. Debutul lui Mirel Rădoi în al doilea mandat pe banca FCSB-ului a fost unul ratat.
La primul meci al lui Rădoi pe banca bucureştenilor, după revenirea surprinzătoare la FCSB, roş-albaştrii au avut prima ocazie cu Metaloglobus în minutul 7, când şutul lui Bîrligea a fost respins în corner. Rădoi a fost obligat să efectueze prima modificare după prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheş. Oaspeţii nu au rămas datori şi au încercat poarta lui Matei Popa prin Ghimfuş, în minutul 36. Pasagic a scos de pe linia porţii în minutul 41, la şutul lui Cisotti, şi a fost scor alb la pauză.
Gazdele au pus presiune în primul sfert de oră al reprizei secunde, Gavrilaş a respins şutul lui Miculescu, din minutul 60, iar fazele de poartă s-au rărit Roş-albaştrii nu au putut desface apărarea lui Metaloglobus şi Rădoi debutează cu un 0-0 în compania ultimei clasate. FCSB a pierdut primul loc din play-out, aflându-se acum pe poziţia a doua, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25 de puncte. Metaloglobus e a 10-a, ultima, cu 7 puncte.
- “Este ruşine să faci 0-0 cu Metaloglobus?” Gigi Becali a dat verdictul, după debutul ratat al lui Mirel Rădoi!
- Reacția lui Mihai Popescu, după revenirea pe teren la FCSB: „În mintea mea e un singur lucru”
- „Nici dacă mai jucam două zile nu ne dădeau gol”. Florin Bratu i-a „stricat” debutul lui Mirel Rădoi la FCSB
- Mirel Rădoi, concluzii după FCSB – Metaloglobus 0-0: „Nu sunt magician”. Ce a spus despre evoluția echipei
- Gigi Becali, surprins de titularizarea lui Vlad Chiricheș în FCSB – Metaloglobus 1-1: „N-am știut primul 11”