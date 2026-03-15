Ce a spus Florin Tănase despre Mirel Rădoi, după debutul ratat al antrenorului cu Metaloglobus!

Florin Tănase (31 de ani) a punctat că noul antrenor al echipei, Mirel Rădoi (44 de ani), nu putea schimba mare lucru în câteva zile de când a preluat echipa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB nu mai e liderul play-out-ului după prima etapă, fiind depăşită de UTA, care a învins-o pe Hermannstadt, cu 3-2. Arădenii au 25 de puncte, în timp ce FCSB are 24.

Florin Tănase, despre Mirel Rădoi: “A făcut şi dânsul cât a putut. E greu într-o perioadă atât de scurtă să ridici moralul”

“Ne așteptam la asta, să fie un meci dificil. E greu să joci împotriva echipelor care se apără aglomerat. Nu e ușor să îi deblochezi, dar îmbucurător este faptul că în această seară ei nu și-au creat nicio ocazie.

Altfel decurgea jocul dacă reușeam să deblocăm meciul, dar din păcate nu am reușit asta. Trebuie să fim mai concentrați în careu și să reușim să marcăm, pentru că și în trecut ne-am creat ocazii.

E clar că încrederea echipei a scăzut foarte mult și altfel judeci fazele când ai încredere și când ai rezultate bune. Dar, eu sper ca pe viitor echipa își va reveni și va produce rezultate.