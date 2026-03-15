Ce a spus Florin Tănase despre Mirel Rădoi, după debutul ratat al antrenorului cu Metaloglobus!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 martie 2026, 23:28

Florin Tănase şi David Miculescu, în FCSB - Metaloglobus 0-0 / Sport Pictures

Florin Tănase (31 de ani) a punctat că noul antrenor al echipei, Mirel Rădoi (44 de ani), nu putea schimba mare lucru în câteva zile de când a preluat echipa.

FCSB nu mai e liderul play-out-ului după prima etapă, fiind depăşită de UTA, care a învins-o pe Hermannstadt, cu 3-2. Arădenii au 25 de puncte, în timp ce FCSB are 24.

Florin Tănase, despre Mirel Rădoi: “A făcut şi dânsul cât a putut. E greu într-o perioadă atât de scurtă să ridici moralul”

“Ne așteptam la asta, să fie un meci dificil. E greu să joci împotriva echipelor care se apără aglomerat. Nu e ușor să îi deblochezi, dar îmbucurător este faptul că în această seară ei nu și-au creat nicio ocazie.

Altfel decurgea jocul dacă reușeam să deblocăm meciul, dar din păcate nu am reușit asta. Trebuie să fim mai concentrați în careu și să reușim să marcăm, pentru că și în trecut ne-am creat ocazii.

E clar că încrederea echipei a scăzut foarte mult și altfel judeci fazele când ai încredere și când ai rezultate bune. Dar, eu sper ca pe viitor echipa își va reveni și va produce rezultate.

A făcut și dânsul (n.r. Mirel Rădoi) cât a putut. E greu într-o perioadă atât de scurtă să ridici moralul, plus că încrederea jucătorilor crește doar atunci când ai rezultate pozitive și reușite.

E ceva nou și rău pentru noi, să joci în play-out. Suntem obligați să ne motivăm, pentru că suntem jucători profesioniști. Nu cred că o să ratăm la infinit și nu o să intre mingea în poartă.

Trebuie să rămânem concentrați la ce ne cere antrenorul să facem pe teren”, a declarat Florin Tănase pentru digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 0-0.

Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supăratCe l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Debut ratat pentru Mirel Rădoi în al doilea mandat de la FCSB. 0-0 cu Metaloglobus

Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană en-titre, FCSB, în prima etapă din play-out-ul Ligii 1. Debutul lui Mirel Rădoi în al doilea mandat pe banca FCSB-ului a fost unul ratat.

La primul meci al lui Rădoi pe banca bucureştenilor, după revenirea surprinzătoare la FCSB, roş-albaştrii au avut prima ocazie cu Metaloglobus în minutul 7, când şutul lui Bîrligea a fost respins în corner. Rădoi a fost obligat să efectueze prima modificare după prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheş. Oaspeţii nu au rămas datori şi au încercat poarta lui Matei Popa prin Ghimfuş, în minutul 36. Pasagic a scos de pe linia porţii în minutul 41, la şutul lui Cisotti, şi a fost scor alb la pauză.

Gazdele au pus presiune în primul sfert de oră al reprizei secunde, Gavrilaş a respins şutul lui Miculescu, din minutul 60, iar fazele de poartă s-au rărit Roş-albaştrii nu au putut desface apărarea lui Metaloglobus şi Rădoi debutează cu un 0-0 în compania ultimei clasate. FCSB a pierdut primul loc din play-out, aflându-se acum pe poziţia a doua, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25 de puncte. Metaloglobus e a 10-a, ultima, cu 7 puncte.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
0:03 16 mart.

Lazio – AC Milan 1-0. Ajutor nesperat pentru Cristi Chivu în lupta la titlu din Serie A
23:59

VIDEOFC Porto – Moreirense 3-0! Liderul a făcut show pe teren propriu şi s-a distanţat în fruntea clasamentului
23:55

“Este ruşine să faci 0-0 cu Metaloglobus?” Gigi Becali a dat verdictul, după debutul ratat al lui Mirel Rădoi!
23:44

Reacția lui Mihai Popescu, după revenirea pe teren la FCSB: „În mintea mea e un singur lucru”
23:25

Aryna Sabalenka, victorioasă în finala Indian Wells! Revanșă în duelul cu Elena Rybakina
23:22

„Nici dacă mai jucam două zile nu ne dădeau gol”. Florin Bratu i-a „stricat” debutul lui Mirel Rădoi la FCSB
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 3 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 4 Asistența așteptată pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus! Câți fani vor fi la debutul lui Mirel Rădoi 5 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 6 Situație ireală înainte de Bayern – Atalanta! Nemții, fără portar la meciul de Ligă. Ce soluție se ia în calcul
Citește și
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”