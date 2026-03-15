“Este ruşine să faci 0-0 cu Metaloglobus?” Gigi Becali a dat verdictul, după debutul ratat al lui Mirel Rădoi!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 martie 2026, 23:55

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă 0-0, pe teren propriu, cu “lanterna” Metaloglobus este un rezultat ruşinos pentru FCSB. Debutul finului lui Becali, Mirel Rădoi (44 de ani), în acest nou mandat pe banca FCSB-ului a fost unul ratat, dar patronul campioanei nu s-a arătat nemulţumit.

Becali a spus că rezultatul nu a fost unul ruşinos, în condiţiile în care FCSB a avut o posesie de aproape 80%. 75% a fost posesia FCSB-ului, iar 25% cea a “lanternei” Metaloglobus.

Gigi Becali, după FCSB – Metaloglobus 0-0: “Nu e ruşine”

“(n.r: Este ruşine să faci 0-0 cu Metaloglobus?) Nu, nu e ruşine. Aa, dacă aveau 60% posesie ei şi 40% noi poate era ruşine. Dar când ai 80% posesie tu, nu e ruşine.

Se întâmplă. A fost un accident. N-a vrut să intre. (n.r: V-a mulţumit echipa?) Da, jocul echipei mi-a plăcut. Nu e încă totul rezolvat, dar se vede că se pasează, se combină. Asta vreau eu la fotbal. Dacă faci posesie şi mingea e la mine, nu am niciun fel de treabă cu tine.

Nu că a lipsit norocul, a contribuit ghinionul. Nu aveam nevoie de noroc, aveam nevoie să nu avem ghinion”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Debut ratat pentru Mirel Rădoi în al doilea mandat de la FCSB. 0-0 cu Metaloglobus

Echipa bucureşteană Metaloglobus a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană en-titre, FCSB, în prima etapă din play-out-ul Ligii 1. Debutul lui Mirel Rădoi în al doilea mandat pe banca FCSB-ului a fost unul ratat.

La primul meci al lui Rădoi pe banca bucureştenilor, după revenirea surprinzătoare la FCSB, roş-albaştrii au avut prima ocazie cu Metaloglobus în minutul 7, când şutul lui Bîrligea a fost respins în corner. Rădoi a fost obligat să efectueze prima modificare după prima jumătate de oră, din cauza accidentării lui Chiricheş. Oaspeţii nu au rămas datori şi au încercat poarta lui Matei Popa prin Ghimfuş, în minutul 36. Pasagic a scos de pe linia porţii în minutul 41, la şutul lui Cisotti, şi a fost scor alb la pauză.

Gazdele au pus presiune în primul sfert de oră al reprizei secunde, Gavrilaş a respins şutul lui Miculescu, din minutul 60, iar fazele de poartă s-au rărit Roş-albaştrii nu au putut desface apărarea lui Metaloglobus şi Rădoi debutează cu un 0-0 în compania ultimei clasate. FCSB a pierdut primul loc din play-out, aflându-se acum pe poziţia a doua, cu 24 de puncte, în spatele celor de la UTA Arad, care au 25 de puncte. Metaloglobus e a 10-a, ultima, cu 7 puncte.

