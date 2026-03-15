“Este ruşine să faci 0-0 cu Metaloglobus?” Gigi Becali a dat verdictul, după debutul ratat al lui Mirel Rădoi!

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă 0-0, pe teren propriu, cu “lanterna” Metaloglobus este un rezultat ruşinos pentru FCSB. Debutul finului lui Becali, Mirel Rădoi (44 de ani), în acest nou mandat pe banca FCSB-ului a fost unul ratat, dar patronul campioanei nu s-a arătat nemulţumit.

Becali a spus că rezultatul nu a fost unul ruşinos, în condiţiile în care FCSB a avut o posesie de aproape 80%. 75% a fost posesia FCSB-ului, iar 25% cea a “lanternei” Metaloglobus.

Gigi Becali, după FCSB – Metaloglobus 0-0: “Nu e ruşine”

“(n.r: Este ruşine să faci 0-0 cu Metaloglobus?) Nu, nu e ruşine. Aa, dacă aveau 60% posesie ei şi 40% noi poate era ruşine. Dar când ai 80% posesie tu, nu e ruşine.

Se întâmplă. A fost un accident. N-a vrut să intre. (n.r: V-a mulţumit echipa?) Da, jocul echipei mi-a plăcut. Nu e încă totul rezolvat, dar se vede că se pasează, se combină. Asta vreau eu la fotbal. Dacă faci posesie şi mingea e la mine, nu am niciun fel de treabă cu tine.

Nu că a lipsit norocul, a contribuit ghinionul. Nu aveam nevoie de noroc, aveam nevoie să nu avem ghinion”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.